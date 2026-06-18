Erik ten Hag tekende onlangs nog als technisch directeur bij FC Twente. Toch houdt hij de deur wat betreft zijn rentree als trainer op een kier. Donderdag was hij te gast bij de NOS en sprak hij zich uit over een mogelijke functie als bondscoach.

Op donderdagavond is Erik ten Hag te gast bij de NOS als analist bij het WK voetbal. Daar zag hij hoe Tsjechië niet verder kwam dan een 1-1 gelijkspel tegen Zuid-Afrika. Vervolgens komt het nieuws naar buiten over de blessure van Quinten Timber. Als oud-trainer analyseert Ten Hag wat dat voor het Nederlands elftal betekent. Dat deed hij met zo veel diepgang dat presentator Sjoerd van Ramshorst hem bevraagd naar een mogelijke functie als bondscoach.

Bondscoach

Ten Hag werd gevraagd naar de clausule in zijn contract bij FC Twente, waardoor hij mogelijk tussentijds bondscoach zou kunnen worden als de KNVB aanklopt. Daar wilde hij niet al te veel over kwijt. "Ik ga hier niet over mijn contract uitweiden", reageerde hij eerst voorzichtig.

Toch bleef Van Ramshorst doorvragen. De grote vraag: zou Ten Hag over een paar maanden ineens bondscoach kunnen zijn? Daarop kwam een duidelijk antwoord van de technisch directeur. "Ik ben bij FC Twente begonnen en de komende twee jaar, dan ben ik bij FC Twente."

Daarmee leek de kous af, maar het gesprek ging vrolijk verder. Want wat als Oranje tóch belt? "Dan staat hij voor lul", grapte Wim Kieft. Ook Ten Hag kon de humor wel waarderen, maar gaf tegelijkertijd toe dat een baan als bondscoach wel degelijk interessant kan zijn.

Ambities

"Er zullen veel meer afwegingen op zo’n moment komen", legde hij uit. "Dan moet je zeggen: wat voor omstandigheden, wat zijn de voorwaarden? En heb ik het niet over de financiële voorwaarden, maar kunnen we wat winnen? En met welke spelersgroep? Dat kan natuurlijk best aantrekkelijk zijn."

Vervolgens kwam de meest opvallende uitspraak van het gesprek. Ten Hag gaf namelijk toe dat hij het trainerschap van een landenteam absoluut ziet zitten. "Ik zou het ook best wel ambiëren", zei hij daar eerlijk over. "En het is ook wel een keer voorbijgekomen. Niet van de KNVB, maar om een landenteam te trainen." Hij houdt de deur naar het bondscoachschap dus op een klein kiertje.

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