Rafael van der Vaart kreeg de afgelopen dagen de nodige kritiek te verwerken. Zijn opmerking over de Japanse spelers viel bij verschillende buitenlandse media in verkeerde aarde, waarna de ex-international al snel zijn excuses aanbood. In de Sportnieuws.nl WK-voetbalpodcast geeft Robert Maaskant de geliefde analist een dringend advies.

Maaskant, die deze zomer elke dag aanschuift in de WK-podcast van Sportnieuws.nl, vindt dat Van der Vaart beter moet nadenken over zijn uitspraken. "Dit is een grap voor in de kroeg met een paar vrienden, maar dit kan écht al twintig jaar niet meer", vertelt de voormalig trainer van onder meer Willem II en NAC Breda. Hij doelt op de opmerking van de oud-Ajacied over de Japanse voetballer die allemaal op elkaar zouden lijken.

"Ik vind best wel dat je iets mag zeggen", aldus Maaskant. "Maar er zijn sommige dingen waar je wel over moet nadenken. Van der Vaart is een wereldgozer. Ik kan enorm om hem lachen, maar ik vind ook dat hij moet beseffen dat hij op nationale tv is."

Optelsom van incidenten

Volgens Maaskant gaat het bovendien om meerdere incidenten rond Van der Vaart achter elkaar. "Op het moment dat je een keer dronken bij NOS Voetbal gaat zitten en dan ook nog dit soort grappen maakt… Hij is heel erg zichzelf en dat heeft zijn charmes, maar je mag ook wel een beetje niveau hebben. Hoe hij over voetbal praat is fantastisch, maar hij moet wel beseffen dat er grenzen zijn. Je kunt niet overal helemaal jezelf zijn."

'De kous is af'

Ralf Seuntjens, die zelf een seizoen in Japan speelde, is het eens met de woorden van zijn tafelgenoot. "Dat was gewoon géén gepaste opmerking", zegt de 37-jarige aanvaller van Lommel SK, die het positief vindt dat Van der Vaart inmiddels zijn excuses heeft gemaakt. "Dat deed hij natuurlijk al meteen, maar nu is er voor mij ook gelijk de kous wel af. Hij beseft ook wel dat hij te ver is gegaan", besluit Seuntjens.

Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast

In de nieuwe Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast bespreekt Robert Maaskant samen met Ralf Seuntjens en voetbalwatcher Aron Kattenpoel Oude Heerink de laatste ontwikkelingen rond het WK voetbal. Zo gaat het over de spits die volgens de heren dé sensatie van het toernooi aan het worden is, de pijnlijke situatie rond Cristiano Ronaldo bij Portugal en het dringende advies aan Rafael van der Vaart na zijn excuses op nationale televisie.

Daarnaast bespreken de heren de steun die Lionel Messi uit Nederlandse hoek krijgt na alle ophef en kijken ze vooruit naar een mogelijk groot voordeel voor Oranje op het WK. Beluister elke dag een nieuwe aflevering om 7.30 uur op jouw favoriete podcastplatform.

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