Slecht nieuws vanuit de Verenigde Staten. Het Nederlands elftal heeft toch weer te maken gekregen met een blessuregeval. Bondscoach Ronald Koeman mist zaterdag tegen Zweden een middenvelder, die donderdag op de training een hersenschudding opliep na een botsing.

Donderdag stond er een training op het programma voor het Nederlands elftal. Die was grotendeels besloten, maar de aanwezige journalisten kregen wel een kwartier om mee te kijken. Aangezien de gehele selectie meetrainde, leek het erop alsof alles goed ging met Oranje. Enkele uren later kwam er echter een vervelende update.

Hersenschudding

Aan het eind van de wedstrijd tussen Tsjechië en Zuid-Afrika (1-1 gelijkspel) kwam plots naar buiten dat er tóch sprake is van een blessuregeval bij het Nederlands elftal. Quinten Timber is geblesseerd uitgevallen na een harde botsing op de training. Hij heeft naar verluidt een lichte hersenschudding opgelopen en kan dus niet meespelen tegen de Zweden.

Een aderlating dus voor bondscoach Ronald Koeman. Timber was in de eerste wedstrijd nog één van de opmerkelijke wissels van de oefenmeester. Hij kwam twintig minuten voor het eind van de wedstrijd binnen de lijnen voor Tijjani Reijnders.

Quinten Timber unavailable against Sweden



Quinten Timber will miss Saturday’s #FIFAWorldCup group stage match against Sweden. The midfielder suffered a mild concussion today, Thursday June 18, during a collision in training.



Take care, Q! 🙏🧡 pic.twitter.com/dAaqJw5AwO — OnsOranje (@OnsOranje) June 18, 2026

Familiedrama

Voor de familie Timber is het een extra harde klap. Eigenlijk zouden tweelingbroers Quinten en Jurriën allebei afreizen naar het mondiale eindtoernooi. Voor Jurriën ging daar echter vlak voor het begin al een streep door, wegens aanhoudend blessureleed. Nu is dus ook de tweede broer geblesseerd uitgevallen.

De middenvelder van Marseille hoopt na de confrontatie tegen Zweden om weer bij de groep aan te sluiten. Volgens teamgenoot Teun Koopmeiners viel de botsing enigszins mee. "Het kan gebeuren op een training. Het was geen superharde botsing, dus is het vooral belangrijk dat hij zich weer goed voelt", aldus de middenvelder tegenover NOS.

WK voetbal

Nederland speelt zaterdagavond om 19.00 uur tegen Zweden het belangrijke tweede groepsduel. Een week later neemt Oranje het nog op tegen Tunesië.

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