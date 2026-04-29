Phillip Cocu kende een succesvolle trainerscarrière die na zijn tijd bij PSV toch wat als een nachtkaars uitging. Dat komt volgens de oud-voetballer vooral door de stap die hij na zijn tijd in Eindhoven maakte. Want naar Fenerbahçe had hij niet moeten gaan, vindt Cocu zelf.

Cocu is de laatste gast in de podcast 1 op 1 met Rob Jansen. Een show waar de bekende zaakwaarnemer in gesprek gaat met zijn beste vrienden uit de voetballerij. Na een gesprek over Cocu zijn tijd als speler en zijn karakter, komen de twee uiteindelijk bij de trainerscarrière van de oud-middenvelder. De voormalig international van Oranje begon in Eindhoven en had daar de succesvolste tijd uit zijn carrière. Cocu werd drie keer kampioen, pakte twee keer de Johan Cruijff Schaal en won één keer de KNVB Beker met PSV 1.

Heibel in Istanbul

Na tien jaar bij PSV maakte Cocu in 2018 de overstap naar het buitenland. Hij kreeg Fenerbahçe onder zijn hoede, maar die periode pakte niet goed uit. In totaal stond hij slechts vijftien wedstrijden aan het roer van de Turkse topclub. Door interne onrust bij Fenerbahçe werd hij na drie maanden al ontslagen. Als Jansen aan Cocu vraagt of tekenen bij Fenerbahçe een slechte keus was, is de huidig Talent Manager van PSV stellig. "Dat denk ik wel."

Binnen Fenerbahçe heerste een machtsstrijd in de clubleiding en dat is iets waar Cocu in die tijd veel last van had. "Hoe heb ik die situatie in kaart gebracht? Door dat te ervaren kom je er snel genoeg achter dat de stap naar Fenerbahçe niet op het juiste moment kwam. Omdat de situatie bij de club heel moeilijk was en ook wel anders dan ons in eerste instantie werd geschetst."

Het oude nest

Cocu koos bewust voor Fenerbahçe, omdat het 'een club is die voor de prijzen speelt'. Uiteindelijk was het echter de machtsstrijd die hem opbrak. "Als ik vooraf had geweten wat ik na een maand in Istanbul wist, dan hadden we een andere beslissing genomen." Cocu ging later nog aan de slag bij Vitesse en Derby County, maar ook daar hield hij het niet heel lang vol. Sinds kort is hij Talent Manager bij PSV, waar hij dus terugkeerde op het oude nest.