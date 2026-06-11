Voor het eerst in de geschiedenis van de wereldkampioenschappen voetbal wordt het toernooi in meerdere landen gespeeld. Met Canada, de Verenigde Staten en Mexico telt dit WK drie gastlanden. Daarmee kan zomaar de standaard voor toekomstige WK’s neergezet worden. Dit is waarom het WK in drie landen wordt gehouden.

Op voorhand klinkt het misschien wat vreemd: een WK met zulke grote afstanden, in meerdere landen én ook nog eens verspreid over verschillende tijdzones. Toch gaat het gebeuren en mogelijk wordt dit zelfs de norm. In 2030 wordt het WK namelijk opnieuw in meerdere landen gespeeld.

Eén land kan WK niet meer alleen organiseren

Met Canada, Mexico en de Verenigde Staten krijg je ook nog eens te maken met verschillende tijdzones én landen zonder volledig open grenzen. Waarom haalt FIFA al deze moeite op de hals om het WK te organiseren? De reden is vrij simpel: het toernooi is zó gegroeid dat het vrijwel onmogelijk is geworden om alles in één land onder te brengen. Je kunt je zelfs afvragen: als de Verenigde Staten het niet alleen kunnen organiseren, welk land dan nog wel?

De logistieke puzzel is namelijk ingewikkelder dan ooit. Dat komt vooral door het groeiende deelnemersveld. Waar het WK ooit begon met dertien tot zestien landen, groeide het toernooi mee met de populariteit van de sport. Sinds 1998 doen er 32 landen mee aan het WK, maar vanaf 2026 verandert dat.

Meer landen, meer duels, meer speelsteden

Tijdens dit WK nemen liefst 48 landen deel. Daardoor stijgt het totaal aantal wedstrijden naar 104. Dat maakt het vrijwel onmogelijk voor één land om het volledige toernooi zelfstandig te organiseren. Er zijn voor dit WK zestien speelsteden nodig. Daarom moeten meerdere landen samenwerken. Over die drie gastlanden zijn bovendien ook drie verschillende tijdzones verdeeld. De ene stad ligt negen uur achter op Nederland, een andere zeven uur en de laatste zes uur.

Tot nu toe heeft Nederland geen last van het tijdsverschil van negen uur, maar daar kan verandering in komen als Oranje de groepsfase overleeft. De groepsfase wordt namelijk vooral afgewerkt met een tijdsverschil van zeven uur.

Gigantische afstanden tussen stadions

Omdat de Verenigde Staten veruit het grootste gastland zijn, wordt daar ook het grootste deel van het toernooi gespeeld. Van de zestien speelsteden liggen er elf in de VS. Mexico heeft drie speelsteden en Canada twee. Nog nooit eerder werd een WK over zo’n enorm gebied verspreid. Ter illustratie: het meest noordelijke stadion is BC Place in Vancouver. Dat ligt ruim 5500 kilometer verwijderd van het meest zuidelijke stadion, het Hard Rock Stadium in Miami. Wie die afstand met de auto wil afleggen, is daar ongeveer vijftig uur mee bezig.

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