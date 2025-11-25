Phillip Cocu gaat terugkeren bij PSV. De 55-jarige voormalig international vierde grote successen als speler en trainer in Eindhoven en gaat vanaf 1 december de functie van Manager Topsport op zich nemen. Dat maakt PSV dinsdag bekend.

De oud-speler en oud-coach van de Eindhovenaren wordt in die rol verantwoordelijk voor de doorstroom van de grootste talenten van de jeugdopleiding in de leeftijd van 17 tot 21 jaar naar het eerste elftal van hoofdtrainer Peter Bosz.

Cocu zal zich daarbij volgens de club vooral richten op wat nodig is om als talent te slagen bij PSV. Hij gaat ook een talentenprogramma opzetten waarin de topsportfilosofie van de club centraal staat. Ook gaat hij verhuurde talenten begeleiden.

"We maken met de aanstelling van Phillip een volgende slag in de begeleiding van onze grootste talenten naar PSV 1", zegt Directeur Voetbalzaken Earnest Stewart. "Phillip is een clublegende die het klappen van de zweep kent en uit eigen ervaring weet wat er voor nodig is om bij PSV te slagen. We zijn er enorm blij mee dat hij bij ons terug is."

Clubicoon

Voor Cocu wordt het een terugkeer bij de club waar hij grote successen mee vierde. In 1995 kwam als speler voor het eerst in Eindhoven terecht en na drie sterke seizoenen met één landstitel verdiende hij een transfer naar FC Barcelona. In 2004 bewandelde hij de omgekeerde weg en zijn tweede periode als speler van PSV was nóg succesvoller. Cocu won drie landstitels, één keer de KNVB Beker en in 2005 bereikte hij met de club de halve finales van de Champions League.

Cocu keerde na zijn afscheid als voetballer terug bij de club als trainer. Als interim-coach won hij in 2012 nog maar eens de beker en een jaar later werd hij aangesteld als vaste trainer. De start was erg moeizaam, maar uiteindelijk won hij in vijf seizoenen drie keer de landstitel. Cocu werd met PSV als speler en trainer in totaal dus maar liefst zeven keer kampioen van Nederland.

Mislukte avonturen als coach

Waar Cocu het als coach bij PSV goed deed, werd hij later bij Fenerbahçe en Derby County al snel ontslagen. Hij keerde in 2022 terug naar de Eredivisie als coach van Vitesse, waar hij als voetballer ook jarenlang speelde. Dat werd echter geen succes, want na iets meer dan een jaar werd hij ook in Arnhem de laan uitgestuurd. Voor Cocu blijft dat voorlopig dus zijn laatste avontuur als hoofdtrainer.

