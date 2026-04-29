Phillip Cocu's carrière zat vol hoogtepunten. Als voetballer speelde hij voor clubs als PSV en FC Barcelona. Ook was hij trainer van zijn grote liefde PSV, waarmee hij drie keer kampioen werd. In die periode werd een (goedaardige) tumor in zijn rug gevonden. "Op een gekke manier heeft het mij misschien wel geholpen."

Zijn voormalig zaakwaarnemer Rob Jansen omschrijft het in de podcast 1 op 1 met Phillip Cocu als "heel angstige periode". "Jij was zelf niet bang, wat ik me kan herinneren", weet Jansen. "Tuurlijk ben je wel bang geweest. Als trainer van PSV had ik gewoon wat klachtjes, blabla. Uiteindelijk ga je onder die scan en dan zien ze iets..."

Volgens Cocu was die periode wel "heel moeilijk". "Je gaat alles overdenken, ik ben toch al een binnenvetter. Dan denk je: hoe kan dat nou? Toen uiteindelijk duidelijk werd dat het niet goed was, dat er iets zat wat weggehaald moest worden, toen ben ik heel snel in Leiden terecht gekomen", blikt de oud-international terug.

Tumor zette Phillip Cocu aan het denken

Bij Cocu moest ingegrepen worden voordat de tumor de ruggengraat in ging. Op dat moment had hij er baat bij om een richtdatum te hebben. "Dan is het net als hoe je de sport beleeft: focus naar die dag. Ik heb bij PSV gewoon de wedstrijden gedaan tot aan de operatie. Daarna gelukkig gehoord dat het helemaal goed was gegaan en dat ze alles weg hebben kunnen halen", memoreert hij.

Cocu krijgt de vraag of er na het moment iets veranderde voor hem, hoe hij naar dingen keek. "Absoluut, 100 procent", is zijn eerlijke antwoord. "Nu nog. Ik sta toch anders in het leven, kan ik wel zeggen", bekent hij. "Op een gekke manier heeft het mij misschien als trainer bij PSV ook geholpen." Cocu was daarvoor namelijk 24/7 bezig met zijn toenmalige baan. Dat veranderde na de medische ingreep.

"Het hielp me enorm te relativeren. Natuurlijk bleef ik een absolute winnaar en je gaat er vol passie in, maar het heeft wel een bepaalde balans in mijn leven gebracht", aldus Cocu. Hij miste de laatste wedstrijden van het seizoen, de drie jaar daarna werd hij met PSV kampioen.

Andere rol bij PSV

Het bracht hem nog bij clubs als Fenerbahçe, Derby County en Vitesse. Onder leiding van Cocu werd de weg naar de Keuken Kampioen Divisie ingezet. Even daarvoor stapte Cocu als van het zinkende schip. Tegenwoordig is hij manager topsport bij PSV. "Maar ik kan zeggen: het leven wat ik nu leid, vind ik ook eigenlijk heerlijk. Die periode heeft daar ook wel voor gezorgd, dat ik ook afstand kan nemen."