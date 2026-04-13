Vandaag Inside-presentator Wilfred Genee en ex-topvoetballer Arjen Robben kwamen elkaar van het weekend tegen. De een als trainer van een jeugdteam, de ander als vader van een spelertje. En het werd geen gezellige ontmoeting. Genee blikte maandag terug op de clash.

Tijdens het uitduel met koploper Victoria in de derde divisie D stond er veel druk op voor de nummer twee uit het noorden, waardoor de spanning langs de lijn merkbaar opliep. Robben, die coach is van de Onder 14 van FC Groningen (met zijn zoon Kai in het team), ging een gesprek aan met de scheidsrechter, want hij was het ergens niet mee eens. Genee mengde zich in dat gesprek en daar zat Robben niet op te wachten.

Genee was langs de lijn aanwezig om zijn zoon Luca aan te moedigen, die uitkwam voor de tegenstander van Robben. De Groninger zette Genee opzij en reageerde zichtbaar geïrriteerd. Hij zei: "Bemoei jij je er niet mee". Daarna hervatte de voormalig speler van onder meer PSV en Bayern München zijn discussie met de scheids.

Vandaag Inside

Het kon niet uitblijven dat bij Vandaag Inside op maandagavond werd teruggeblikt op het opmerkelijke moment. "Ik vind het niet zo grappig als een recordinternational jou een duw geeft," zei Johan Derksen. "Dan zal je het er wel naar gemaakt hebben."

Genee vertelde daarna over de toedracht van de duw. "Mijn zoon speelde tegen het team van Arjen Robben. De nummer 1 tegen de nummer 2. In de rust stond het 1-0 voor het thuisteam, het team van mijn zoontje. Robben was heel boos vanwege een doeltrap. Hij zat de hele eerste helft de scheidsrechter stijf te schelden", aldus Genee.

Ideale schoonzoon

Derksen kon het amper geloven. "Ik kan het me niet voorstellen. Arjen Robben, de ideale schoonzoon."

Genee ging door: "Ik liep naar hem toe. In de eerste helft werd er een doelpunt afgekeurd van de thuisploeg, er had ook een penalty gegeven moeten worden. Het had 3-0 moeten staan. Ik zei tegen Arjen: "Maak je niet druk, voor hetzelfde geld geeft hij een penalty." Hij zei: "Waar bemoei je je mee." Pannenkoek, zei hij ook nog."

Scheidsrechter

De scheidsrechter van dienst, Jan Faessen, zei tegen het AD dat hij in de rust van het jeugdduel nog met Genee op de foto ging. "Daar hebben we het verder niet meer over het voorval gehad", aldus Faessen.

Met voormalig Oranje-international Robben wilde Faessen ook dolgraag op de foto, maar de ex-speler van onder meer PSV, Real Madrid, Chelsea en Bayern München gaf aan dat hij dat pas na de partij zou doen. Daar kwam het niet meer van.