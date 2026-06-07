'Feyenoord ontslaat trainer Robin van Persie'

Het einde lijkt nabij voor Robin van Persie als hoofdtrainer van Feyenoord. De voormalig topvoetballer werd het afgelopen seizoen tweede met de Rotterdammers en plaatste zich voor de Champions League, maar moet volgens verschillende media toch wijken.

Dat melden onder meer De Telegraaf en Voetbal International zondagmiddag. De club maakte onlangs bekend dat Dévy Rigaux en Robert Eenhoorn de nieuwe directeuren bij Feyenoord. Eenhoorn begint pas op 1 juli, maar Rigaux is sinds vorige week al werkzaam in Rotterdam. De twee zijn uiteraard al volop bezig met het komende seizoen en zouden hebben besloten dat Van Persie niet de juiste man voor Feyenoord is.

De voormalig topspits van Feyenoord, Arsenal, Manchester United, Fenerbaçhe en het Nederlands elftal is sinds februari 2025 trainer van Feyenoord. Daarvoor begon hij zijn hoofdtrainersschap bij sc Heerenveen, dat hem wegplukte uit de jeugd van Feyenoord.

De Rotterdammers eindigden onder Van Persie als tweede en plaatsten zich daardoor voor de Champions League, maar er was ook veel kritiek op de hoofdtrainer. Zo waren de vroege uitschakelingen in de Europa League en Eurojackpot KNVB Beker teleurstellend. Daarnaast raakte hij in onmin met de inmiddels vertrokken Quinten Timber. Dat was verre van de enige speler waarmee Van Persie een conflict kreeg, want ook met Quilindschy Hartman, Gjivai Zechiël en Ramiz Zerrouki boterde het niet.

Het contract van het clubicoon liep nog door tot medio 2027. Algemeen directeur Eenhoorn en technisch directeur Dévy Rigaux lieten bij hun eerste persconferentie ook doorschemeren dat nog bepaald moest worden of Van Persie aanbleef als coach.

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