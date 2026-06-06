Robin van Persie beleefde een nogal hectisch seizoen als trainer van Feyenoord. Aan de ene kant eindigde hij op een verdienstelijke tweede plek, maar daarnaast kwam er ook veel kritiek op hem. Eén moment overtrof echter alles: het debuut van zijn zoon Shaqueel. Vader en zoon hebben altijd al een goede band gehad en voor Robin was de geboorte van zijn zoon zelfs een omslagpunt in zijn leven.

In november van 2025 mocht Shaqueel van Persie voor het eerst invallen bij het eerste van Feyenoord. Dat hij dat onder leiding van vader Robin deed, was erg mooi. Sowieso hebben vader en zoon altijd al een sterke connectie gehad. Voor de oud-spits van onder meer Arsenal was de geboorte van Shaqueel een grote omslag, daar hij pas 23 jaar oud was.

'Keerpunt in mijn leven'

"De geboorte van Shaqueel was een keerpunt in mijn leven", vertelt Van Persie, in een openhartig gesprek samen met zijn zoon in Helden. "Ik kreeg meer rust in mijn lijf en kwam meer in balans. Daarvoor was ik heel onrustig. Ik wilde doorbreken bij Arsenal en een vaste waarde worden in Oranje. Toen ik vader werd, veranderde dat."

Volgens de Feyenoord-coach hielp het vaderschap hem zelfs in zijn carrière. "Ik ging beter trainen en spelen. Het was niet alleen een fantastisch moment privé, maar ook geweldig voor mijn carrière", meent hij daarover. "Het vaderschap maakte mij een beter en leuker mens."

Samen spelen

Toch kreeg Shaqueel thuis niets cadeau van zijn beroemde vader. Integendeel zelfs. De twee speelden voortdurend spelletjes met elkaar, maar winnen? Dat zat er voor de jonge Shaqueel lange tijd niet in. "Hij liet me nooit winnen", vertelt hij. "Ik moest het echt zelf verdienen." Zijn vader bevestigt dat meteen. "Mijn vrouw Bouchra zei weleens: ‘Laat hem nou een keer winnen.’ Maar ik vond dat hij daar doorheen moest. Al duurde het vijf of zes jaar, die dag zou komen."

En die dag kwam uiteindelijk ook. "Ik was zestien toen ik voor het eerst van mijn vader won", vertelt Shaqueel. "Daarna gebeurde het steeds vaker. Nu win ik vaak van hem."

Dierbaarste momenten

Voetbal speelde thuis altijd een grote rol bij de familie Van Persie. Volgens Shaqueel werd werkelijk overal met een bal gespeeld, zelfs binnen in huis. Dat zorgde soms voor flinke schade. "Er zijn heel wat vazen gesneuveld”, lacht hij. “Mijn moeder werd dan heel boos."

Van Persie kijkt met veel plezier terug op die periode. "We deden alles: hooghouden, koppen, two touch, schieten met links en rechts. Dat deden we omdat we het allebei leuk vonden", vervolgt de oefenmeester. "Al die spelletjes die we samen speelden zijn mij het dierbaarst." Dat harde oefenen bleek uiteindelijk niet voor niets. Shaqueel geldt inmiddels als een groot talent bij Feyenoord. Hij maakte in de laatste wedstrijd zijn rentree na een slepende knieblessure. Volgend jaar hopen vader en zoon samen succes te behalen.

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