Robin van Persie is niet langer hoofdtrainer van Feyenoord. De voormalig topvoetballer werd het afgelopen seizoen tweede met de Rotterdammers en plaatste zich voor de Champions League, maar moet toch wijken.

De club bevestigt zijn vertrek zondagavond. Daarmee grijpt de nieuwe directie direct keihard in. Feyenoord presenteerde vorige week pas algemeen directeur Robert Eenhoorn en technisch directeur Dévy Rigaux. Zij zijn de opvolgers van Dennis te Kloese die de afgelopen jaren een dubbelfunctie bekleedde. Eenhoorn begint pas op 1 juli, maar Rigaux is al op 1 juni begonnen werkzaam in Rotterdam. De Belg heeft in zijn eerste week direct een hard besluit genomen door Van Persie de laan uit te sturen.

Rigaux spreekt van ‘een moeilijk besluit’ in het statement op de website van Feyenoord: "Robin van Persie heeft de afgelopen 1,5 jaar alles gegeven voor de club. Hij verdient zeker credits voor het afsluiten van een moeilijk seizoen met uiteindelijk toch de tweede plaats. Daarmee werd Champions League voetbal veilig gesteld, wat natuurlijk heel belangrijk is."

"We hebben intern een grondige analyse gemaakt. Daarin hebben we onder meer de ontwikkeling van het geleverde spel en de dalende trend qua puntenaantal, zowel Europees als in de Eredivisie meegenomen. De conclusie was dat we beter met een nieuwe hoofdtrainer starten aan het volgende seizoen."

Van Persie ruim een jaar

De voormalig topspits van Feyenoord, Arsenal, Manchester United, Fenerbaçhe en het Nederlands elftal is sinds februari 2025 trainer van Feyenoord. Daarvoor begon hij zijn hoofdtrainersschap bij sc Heerenveen, dat hem wegplukte uit de jeugd van Feyenoord.

De Rotterdammers eindigden onder Van Persie als tweede en plaatsten zich daardoor voor de Champions League, maar er was ook veel kritiek op de hoofdtrainer. Zo waren de vroege uitschakelingen in de Europa League en Eurojackpot KNVB Beker teleurstellend. Daarnaast raakte hij in onmin met de inmiddels vertrokken Quinten Timber. Dat was verre van de enige speler waarmee Van Persie een conflict kreeg, want ook met Quilindschy Hartman, Gjivai Zechiël en Ramiz Zerrouki boterde het niet.

Het contract van het clubicoon liep nog door tot medio 2027. Algemeen directeur Eenhoorn en technisch directeur Dévy Rigaux lieten bij hun eerste persconferentie al doorschemeren dat nog bepaald moest worden of Van Persie aanbleef als coach. Dat is dus niet het geval.

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