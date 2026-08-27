Feyenoord weet welke tegenstanders het treft in de Champions League. Na een jaar afwezigheid keren de Rotterdammers terug op het hoogste Europese niveau en daar treffen ze uiteraard grootmachten. Voor aanvoerder Luciano Valente is één ontmoeting extra bijzonder: "We hadden direct app-contact."

De ene tegenstander is wat bekender dan de ander. Zo wordt er weer tegen Inter gespeeld en treffen ze Barcelona voor het eerst sinds 1974. Dat tweeluik werd gewonnen door Barcelona, met onder meer Johan Neeskens en Johan Cruijff in de basis. Vooral Neeskens kreeg een hoofdrol in die duels. Hij had felle duels met Willem van Hanegem, zijn goede vriend buiten het veld.

Bijzonder onderonsje Valente

Dit jaar kent dat duel dus ook meerdere Nederlandse onderonsjes. "Ik denk dat we allemaal wel even opsprongen toen we FC Barcelona zagen", lacht middenvelder Tobias van den Elshout in gesprek met deze site. "Barcelona is wel een tegenstander waar je als kind van droomt", voegt Valente daar nog aan toe.

Maar Valente kijkt vooral uit naar een andere ontmoeting: die met debutant Viking. "Daar speelt mijn beste vriend Romano Postema. Dat is heel bijzonder. Wij speelden al samen vanaf de F-jes in Groningen. Dat we elkaar dan samen treffen is heel bijzonder. Ik ben extra blij met deze loting. Ook voor hem. We hadden direct app-contact." De twee debuteerden samen bij FC Groningen en hebben nog elke dag contact.

Como

Feyenoord treft naast Viking nog een debutant: Como 1907. Viking plaatste zich heldhaftig via de play-offs; Como verraste vorig jaar in de Serie A met een hoge eindklassering. Voor de familie van Valente een extra leuk duel, want hij is half Italiaans. "Het is voor mij extra leuk dat we twee Italiaanse clubs (ook Feyenoord - Inter, red.) treffen. De familie is wel blij. Daar kijk je dan extra naar uit."

Met twee debutanten zou je zeggen dat het een gunstige loting is, toch zijn de twee jongelingen van Feyenoord daar voorzichtig in. "Het lijkt me logisch dat er geen ploeg makkelijk is. Het is het hoogste podium", vertelt Van den Elshout. "Het was bijzonder om op deze manier de loting te volgen. Normaal keek ik met mijn vader en moeder en hoopte je op de makkelijkste loting voor Feyenoord. Nu denk je eraan dat je er zomaar zelf in kan spelen."

Feyenoord in de Champions League

Aanstaande zaterdag komt Feyenoord erachter op welke dagen de wedstrijden zullen plaatsvinden. "Je moet als team elke wedstrijd tot het gaatje gaan. Je kan daar niet even wandelen. Het is een zware uitdaging, maar uiteindelijk moet je als team gaan vechten en mag je dromen. We gaan zien hoe ver het ons brengt", besluit Valente wijs.