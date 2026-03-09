De keuze van Ajax voor een nieuwe trainer na het vertrek van Fred Grim zorgt voor flinke discussie. Oscar Garcia is naar voren geschoven als opvolger, maar niet iedereen is overtuigd van die beslissing. Bij Studio Voetbal klonk zelfs forse kritiek op de aanstelling van de Spaanse trainer, terwijl er aan tafel ook een alternatief werd genoemd.

Bij Studio Voetbal liet NOS-chef voetbal Arno Vermeulen zich bijzonder kritisch uit over de beslissing. Op de vraag of Garcia een geschikte trainer voor Ajax is, was hij duidelijk. "Nee, dat is hij niet, dus ik denk dat we daar gauw klaar mee zijn", stelde Vermeulen resoluut.

Oscar Garcia 'niet geschikt'

Volgens Vermeulen past het cv van de Spanjaard simpelweg niet bij een club als Ajax. Hij wijst erop dat Garcia in de afgelopen vijftien jaar bij liefst elf clubs werkte en daarbij meerdere keren voortijdig werd ontslagen, onder meer bij Saint-Étienne, Olympiakos, Celta de Vigo, Stade Reims, OH Leuven en Chivas Guadalajara. "Met zijn cv zou hij ook niet bij Jong Ajax aan de slag kunnen", zei Vermeulen. "In de laatste tien jaar is hij zes keer voortijdig ontslagen en eigenlijk alleen bij Maccabi Tel Aviv succesvol geweest, waar hij onder Jordi Cruijff twee titels pakte."

Volgens Vermeulen is het dan ook geen toeval dat Garcia nu in Amsterdam is beland. De verslaggever suggereerde dat de goede band tussen de trainer en technisch directeur Cruijff een rol speelt. "Hij is een vriend van Jordi, dat weten we. Je zet daar een trainer neer die echt geen cv heeft dat laat zien dat hij het waard is om bij Ajax aan de slag te gaan."

Ander alternatief?

Aan tafel werd vervolgens ook een andere optie geopperd voor het slot van het seizoen. Vermeulen vroeg zich hardop af waarom Ajax niet bij een oude bekende aanklopte. "Waarom bel je Frank de Boer niet?", stelde hij. Volgens hem zou de oud-trainer met zijn ervaring bij Ajax en in de Eredivisie een logische keuze zijn geweest voor de laatste maanden van het seizoen.

Niet iedereen aan tafel ging mee in de harde kritiek. Guus Hiddink vond het juist logisch dat een technisch directeur gebruikmaakt van zijn netwerk. Volgens de ervaren trainer hoort dat nu eenmaal bij het voetbal. Wel verwacht hij dat Ajax financieel voorzichtiger te werk zal gaan dan in de periode onder voormalig technisch directeur Sven Mislintat.