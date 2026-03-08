Robert Maaskant was verrast door de snelle ingreep van Jordi Cruijff bij Ajax en leeft mee met Fred Grim, die in zijn ogen een oneerlijke strijd voerde bij de club. Na het drama tegen FC Groningen stuurde Cruijff de interim-trainer weg en haalde Oscar Garcia van de beloftenploeg naar Ajax 1. "Je kan simpelweg niet zeggen dat het onder Grim beter is gegaan met Ajax."

Grim werd in november benoemd tot hoofdtrainer van Ajax, nadat John Heitinga was vertrokken. Net nadat hij een maand ervoor assistent was geworden. Binnen no time was Grim van hoofd van de coaches, ineens zélf de coach van Ajax 1. Dat is geen gelukkig huwelijk gebleken en Jordi Cruijff heeft ingegrepen.

Vertrek Grim

Geen onlogische beslissing vindt Robert Maaskant in gesprek met Sportnieuws.nl. "Je kan niet zeggen dat het beter is gegaan onder Grim. Nu komt die Spaanse trainer, maar ik weet zeker dat er komend seizoen weer een nieuwe zit." Het is de derde trainer bij Ajax 1 dit seizoen, een unicum. Maar nood breekt wet. "Ik vind het niet zo gek, ook omdat ik vind dat er simpelweg wat nodig was. Als je zo'n tweede helft speelt tegen Groningen... en je weet dat het al weken aan de gang is."

Net zo goed als dat drie trainers in een jaar niet bij Ajax passen, zijn de huidige resultaten van de Amsterdammers ook erbarmelijk slecht. "Ajax kan het zich niet permitteren om van de 8 wedstrijden 6 duels te verliezen. Ik ben tegen trainers ontslaan, maar ik snap dit wel. Ik vind het goed dat ze Grim wel in de organisatie houden. Hij heeft zijn nek uitgestoken voor Ajax", benoemt Maaskant snel. "Ik denk dat dit ook beter is voor Grim, maar het was hem zo gegund."

Oscar Garcia

Maaskant is benieuwd wat Garcia voor elkaar gaat krijgen bij Ajax 1. Zowel Heitinga als Grim kregen de groep niet aan de praat, maar Maaskant heeft vertrouwen dat de Spanjaard wél wat teweeg gaat brengen. "Hij heeft Jong Ajax ook ineens resultaat laten halen. Ik denk nog altijd dat Ajax minder slecht is dan de concurrentie, maar de groep is wel wat murw geslagen onderhand. Het belooft in ieder geval een enorm leuke strijd te worden om die tweede plek."

En daar heeft Maaskant volkomen gelijk in want ondanks dat Ajax verloor, vertikte Feyenoord het om verder uit te lopen op plek 2. Ze speelden met 3-3 gelijk bij NAC Breda, waardoor NEC kan naderen als ze winnen van FC Volendam zondagavond. Waar de strijd eerst tussen NEC, Ajax en Feyenoord ging, is FC Twente er inmiddels ook geniepig bij gekomen.