Ajax heeft zondag afscheid genomen van trainer Fred Grim. De club uit Amsterdam acht de zestigjarige oefenmeester, die in november John Heitinga opvolgde, verantwoordelijk voor de teleurstellende prestaties. Hij gaat nu weer aan de slag in zijn oude functie in de jeugd van Ajax. De club heeft al een vervanger aangewezen voor Grim.

Ajax ging zaterdag met 3-1 onderuit op bezoek bij FC Groningen. Daarmee bleven de Amsterdammers voor de derde Eredivisie-wedstrijd op rij zonder zege. Door die matige reeks is Ajax weggezakt naar de vierde plaats, en die sportieve malaise is Grim uiteindelijk fataal geworden. In overleg met Jordi Cruijff is besloten dat hij terugkeert in zijn oude rol, coach van de jeugd. Vanuit Jong Ajax neemt Oscar Garcia de eerste selectie over tot het einde van het seizoen.

Tekst en uitleg Jordi Cruijff

“Fred en ik hebben vandaag een gesprek gevoerd over wat het beste is voor de club. Samen zijn wij het eens dat er iets moet veranderen. Hij is in een moeilijke fase ingesprongen en hij heeft er alles aan gedaan. Daar zijn wij hem dankbaar voor. Oscar maakt het seizoen af. De komende maanden zijn heel belangrijk voor de club. We spelen nog acht wedstrijden en daar moeten we samen het maximale uithalen.”

Jong Ajax

Het is bovendien al de tweede trainer die Jordi Cruijff sinds zijn aantreden als technisch directeur in februari heeft weggestuurd. Vorige maand besloot hij al afscheid te nemen van Jong Ajax-trainer Willem Weijs, omdat er volgens de club behoefte was aan 'verfrissing'. Jong Ajax krijgt nu dus wéér een nieuwe coach, want de gehele staf van Garcia gaat met hem mee. Paul Nuijten neemt de honneurs waar samen met Urby Emanuelson bij het talententeam.

Oscar Garcia

Garcia begon zijn trainerscarrière in de jeugdacademie van FC Barcelona, waarna hij onder meer trainer was bij Brighton & Hove Albion, Watford, RB Salzburg, Celta de Vigo en Stade Reims. Zijn laatste club was het Mexicaanse Chivas, waar hij in maart vertrok. "Oscar en ik kennen elkaar goed", legde Cruijff vorige maand uit op de site van Ajax. "

Belangrijker is dat ik zijn voetbalvisie ken en weet hoe zijn mentaliteit is. Oscar is een ervaren trainer-coach die in veel landen en competities heeft gewerkt, dus verschillende voetbalculturen kent en meerdere prijzen heeft gewonnen." Cruijff en Garcia speelden als ploeggenoten bij Barcelona en Espanyol, en werkten daarna samen als technisch directeur en trainer bij Maccabi Tel Aviv.

Opvolger van John Heitinga

Grim werd in november benoemd tot hoofdtrainer van Ajax, nadat John Heitinga was vertrokken. Een maand eerder was hij juist nog aangesteld als assistent-trainer. Daarvoor was Grim actief binnen de jeugdopleiding van de Amsterdamse club.