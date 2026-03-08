Fred Grim is eindelijk uit zijn lijden verlost. Maanden geleden werd hij door de falende Marijn Beuker en Alex Kroes voor een ongemotiveerde groep spelers neergezet bij Ajax. Hij bracht rust in de tent, maar krijgt dit murw geslagen team niet aan de praat. Jordi Cruijff zet de toon en blijkt een man van zijn woord. Als je niet presteert, heeft dat consequenties. Laat dat ook maar duidelijk zijn voor alle spelers in de selectie.

Voor de zoveelste keer op rij riep Grim om inzet van zijn spelersgroep. Hij wil dat ze de mouwen opstropen, maar de spelers trekken eerder hun shirt uit. Ajax stond in het hemd na een gênante vertoning in Groningen. Er werd met 3-1 verloren van de ploeg die al zes wedstrijden op rij niet wist te winnen. Als makke lammen in de wei wandelden de spelers over het gras in de Euroborg in de tweede helft.

Vertrek Grim

Het vertrek van Grim is uiteraard niet verrassend. Cruijff vertelde al dat niet winnen consequenties heeft. Dat bleek al bij Willem Weijs bij Jong Ajax en nu ook bij Grim en de hoofdselectie. Na een goede eerste helft zakte het als een pudding in elkaar in de tweede helft bij Groningen, niet voor het eerst dit seizoen. Fred Grim kreeg flashbacks naar de drie voorgaande wedstrijden, toen Ajax zonder enige energie punten verspeelde tegen Excelsior, NEC, PEC Zwolle en nu ook in Groningen.

Plek twee

Grim durfde het woord Champions League niet meer in de mond te nemen na vier beschamende vertoningen op rij. Maar ook als je kijkt naar zijn algehele puntengemiddelde, schiet hij met deze ploeg weinig op. Zijn gemiddelde ligt nog lager dan dat van Heitinga, die voor minder ontslagen werd. Keer op keer zag hij zijn spelers de strijd verliezen, plek 2 komt steeds verder in het gedrang voor Ajax terwijl ze kans op kans krijgen het Feyenoord moeilijk te maken.

Jordi Cruijff

De talenten voelen zich soms als een drenkeling in de oceaan en de veteranen van het team voelen er in het veld weinig voor de reikende hand te bieden. Wanneer Ajax het moeilijk heeft, staat er werkelijk niemand op om de leiding te nemen. Aan Oscar Garcia de taak om de boel wel wakker te schudden.

Jordi Cruijff zal met verbazing kijken naar zijn eerste vijf weken bij Ajax, waarin hij al twee keer iemand uit z'n functie heeft moeten zetten. Hij wist waar hij aan begon, maar deze chaos kon hij vast niet voorzien. Het is absoluut geen gegeven dat de Spanjaard de boel wel aan de praat kan krijgen, maar met Garcia voor de groep kan Cruijff wel alvast de bouwstenen neerleggen voor zijn eigen fundering in het nieuwe seizoen.

Vanaf nu is Ajax 1 ingedeeld met mensen die de zoon van Johan zelf heeft aangesteld en kan het herstelwerk gaan beginnen. Of dat beloond gaat worden met de Champions League-miljoenen blijft afwachten, maar het mag duidelijk zijn dat Cruijff daadkrachtig is. Net als zijn vader is hij niet bang om in te grijpen. Laat het ook maar een signaal naar de spelers zijn, die het hele seizoen nog niet aan de praat gekregen zijn.