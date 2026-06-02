Na een paar dagen training staat woensdag 3 juni de eerste echte test voor het WK voetbal op het programma. Dan is namelijk de uitzwaaiwedstrijd tegen mede-WK-ganger Algerije. Bondscoach Ronald Koeman blikt ruim 24 uur van tevoren vooruit op dat duel en alle zaken rondom zijn selectie en het WK in een persconferentie. Kijk die hieronder live.

Bijna alle spelers zijn in Zeist om zich voor te bereiden op het WK voetbal, dat op 11 juni begint met de openingswedstrijd Mexico - Zuid-Afrika. De eerste wedstrijd voor Oranje is op 14 juni tegen Japan en voor dat duel oefent de ploeg van Koeman nog twee keer. Woensdag in De Kuip in Rotterdam tegen Algerije en in Amerika nog tegen Oezbekistan.

Vragen beantwoorden

Wie gaat er spelen tegen Algerije? Wat wordt het plan? Gaat Koeman veel wisselen of wil hij het liefst zoveel mogelijk zijn beoogde basiself in actie zien? Allemaal vragen waar hij wellicht antwoord op gaat geven tijdens de persconferentie, die om 14.30 uur start. De enige speler in zijn 26-koppige selectie die er niet bij is, is Arsenal-verdediger Jurriën Timber. Hij geniet nog van een paar vrije dagen na de verloren Champions League-finale tegen PSG afgelopen zaterdag.

Omdat Timber nog niet helemaal zeker is van zijn fitheid, heeft Koeman twee reservespelers bij zich in Zeist die last-minute nog in kunnen vallen mocht Timber toch niet fit genoeg blijken voor het WK. Aston Villa-speler Ian Maatsen en Sunderland-verdediger Lutsharel Geertruida doen nu tijdens de trainingen mee. Een van de vragen voor Koeman zal ook zijn wie de spits wordt. Memphis Depay, Donyell Malen, Brian Brobbey of misschien wel Guus Til.

Denzel Dumfries

Een aantal spelers was maandag beschikbaar voor interviews en Sportnieuws.nl sprak met de ervaren Denzel Dumfries. Hij wil 'vuur' zien op het WK en is met een groepje geroutineerde internationals niet bang om de spelersgroep af en toe flink op te schudden.

Oranje speelt op 14 juni tegen Japan, op 20 juni tegen Zweden en op 26 juni wordt de WK-groepsfase afgesloten tegen Tunesië. De nummers één en twee van Groep F gaan door naar de knock-outfase, evenals de acht (van de twaalf) beste nummers drie.

