Het Nederlands elftal speelt woensdag nog een laatste oefenwedstrijd voordat het naar het WK vertrekt. In De Kuip kruist het de degens met Algerije, dat eveneens naar het wereldkampioenschap gaat. Bondscoach Ronald Koeman moet het doen zonder Denzel Dumfries en Jurriën Timber.

De spelers van Oranje kwamen de afgelopen week aan in Zeist ter voorbereiding op het WK. Daarbij ontbrak nog één naam, die van Timber. De rechtsback van Arsenal speelde zaterdag nog in de finale van de Champions League, die verloren ging tegen Paris Saint-Germain. Een dag later volgde nog een rondtocht door Noord-Londen vanwege het winnen van de Premier League. Koeman gunt de net herstelde Timber nog een paar daagjes extra vrij.

"De reactie was niet aanwezig de dag erna", zei Koeman op de persconferentie over de net herstelde Timber. "Toen is er na overleg besloten dat hij gewoon mee kan. Het WK en de finale met Arsenal waren het doel. Hij had even nodig om het verlies te verwerken en dus heb ik besloten om hem donderdag pas te laten komen. Het gaat erom dat iemand fris binnenkomt en dat is misschien nog wel belangrijker."

Denzel Dumfries mist oefenwedstrijd met Algerije

Een andere keuze op rechtsachter kan ook niet spelen tegen Algerije. Denzel Dumfries pakte in de vorige interlandperiode rechtstreeks rood tegen Ecuador en is geschorst. Koeman heeft twee vervangers achter de hand, die tevens reserve zijn voor het WK: Lutsharel Geertruida (Sunderland) en Ian Maatsen (Aston Villa).

Het rugnummer van Dumfries (22) zal gedragen worden door Maatsen tegen Algerije, Geertruida neemt het getal van Timber (2) over. Koeman verklapte dat Mats Wieffer van Brighton & Hove Albion de plek van Dumfries in zal nemen tegen Algerije.

Scheidsrechter

Scheidsrechter Jakob Semler leidt woensdag het oefenduel van het Nederlands elftal met Algerije in De Kuip. De 35-jarige Oostenrijker floot nooit eerder een duel van Oranje. Semler krijgt assistentie van de grensrechters Martin Höfler en Alexander Borucki. Christian-Petru Ciochirca is de vierde official en Alan Kijas vervult de rol van videoscheidsrechter.

De oefenwedstrijd tussen beide deelnemers aan het WK is uitverkocht. Het Nederlands elftal vertrekt donderdag naar de Verenigde Staten. Daar zal op 8 juni achter gesloten deuren nog een oefenduel plaatsvinden met Oezbekistan. Daarna verterkt Oranje naar Kansas City, waar ze tijdens de groepsfase van het WK zullen verblijven.

