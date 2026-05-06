Nigel de Jong heeft een verrassende update gegeven over de positie van bondscoach bij de KNVB. De directeur topvoetbal ziet nog geen redenen om opvolgers van Ronald Koeman te polsen, omdat hij simpelweg heel tevreden is over de huidige trainer en die ook wil houden.

"Er is voor mij geen vacature", zegt de directeur topvoetbal van de KNVB. "Ik ben heel tevreden over Ronald en de dynamiek die hij met de spelersgroep heeft." Het contract van Koeman loopt na het WK af. De doelstelling van de huidige bondscoach is minimaal de halve finale te halen. Maar de mogelijkheid bestaat ook dat Oranje slechter presteert tijdens de eindronde in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.

Peter Bosz

Peter Bosz stond lang open voor de functie van bondscoach bij het Nederlands elftal. Maar hij besloot zijn contract bij PSV te verlengen omdat een belletje van De Jong uitbleef. "Peter is een hartstikke goede coach", stelt de 41-jarige directeur topvoetbal van de KNVB. "Wat hij de laatste drie jaar heeft gepresteerd bij PSV, dat is exceptioneel. Maar ik ben nu alleen bezig met Ronald. Na het WK gaan we met elkaar om de tafel zitten. En dan zien we verder."

"Natuurlijk moet ik vanuit mijn functie in scenario's denken", zegt De Jong in een gesprek met een aantal vaste volgers van het Nederlands elftal. "Ik moet overal rekening mee houden en dat doe ik ook. Als ik na het WK toch moet doorschakelen dan moet ik iets in beweging zetten. Dat is mijn verantwoordelijkheid. Maar er zijn intern en extern voldoende goede kandidaten."

Doelstelling voor WK

De Jong weet dat een plek in de halve finale van het WK de doelstelling voor het Nederlands elftal is. "Maar ik zal alleen echt tevreden zijn als we wereldkampioen worden", zegt de directeur topvoetbal, die ervan op de hoogte is dat Oranje al bijna twee jaar geen landenploeg uit de top 25 van de wereldranglijst heeft verslagen. "Om succes op het WK te hebben, moeten we uiteraard van toplanden winnen. We zijn nu nog misschien 'net niet'. Maar ik geloof dat we 'net wel' kunnen worden."

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover