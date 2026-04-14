De Oranje Leeuwinnen spelen een zéér belangrijke kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk voor het WK 2027 in Brazilië. De ploeg van Arjan Veurink kreeg aan het begin van de tweede helft een flinke domper met een eigen doelpunt van Daphne van Domselaar: 1-1. Tóch herstelde Oranje zich knap door een goede goal van Esmee Brugts: 2-1. Volg alle ontwikkelingen van het duel hier live.

Opmerkelijke situatie vóór aftrap

Voorafgaand aan het duel tussen Nederland en Frankrijk werd een minuut stilte gehouden voor Jean-Pierre Escalettes. De voormalige voorzitter van de Franse voetbalbond (FFF) is vandaag overleden en daarom wilden beide ploegen hem eren. De Oranje Leeuwinnen bleken echter nog niet klaar te staan toen de minuut stilte al was begonnen. Halverwege het moment besloten ze snel naar de middenstip te lopen. Opvallend genoeg leek ook Frankrijk nog in een huddle te staan, waarna alsnog stil werd gestaan bij de oud-voorzitter.

Verrassende start

Bondscoach Arjan Veurink staat sinds september aan het roer bij de Oranje Leeuwinnen. Onder zijn leiding is Nederland nog ongeslagen, met vier overwinningen en twee gelijke spelen. Toch was het spel lang niet altijd overtuigend, waardoor voetballiefhebbers in Nederland zelfs rekening houden met een kansloze avond tegen Frankrijk. Ze kenden onder toeziend oog van 6.500 supporters echter een verrassend goede start.

In de elfde minuut kreeg Renee van Asten, die haar debuut maakte voor de Leeuwinnen, de bal voor haar voeten in het zestienmetergebied van Frankrijk. De verdediger van Ajax bedacht zich geen moment en schoot de bal knap achter Pauline Peyraud-Magnin: 1-0. Vervolgens werd de ploeg van Veurink behoorlijk in hun eigen strafschopgebied gedrukt. Oranje-goalie Daphne van Domselaar had haar zaakjes echter uitstekend voor elkaar, waardoor Nederland nauwelijks grote kansen weggaf en met 1-0 ging rusten.

Grote domper

In de tweede helft had Oranje het opnieuw goed staan, maar kwam Frankrijk op zéér gelukkige wijze op gelijke hoogte. Een voorzet van Sandy Baltimore kwam via Lynn Wilms voor het doel, maar belandde via de kuit van Oranje-doelman Daphne van Domselaar in het eigen doel: 1-1. Even later dacht Frankrijk zelfs op voorsprong te komen, maar ditmaal had Van Domselaar meer geluk. Een kiezelhard schot stopte ze met haar hoofd, waarna ze de bal kon oprapen.

Dapper Oranje

Ondanks dat het doel van Van Domselaar flink onder vuur werd genomen, probeerden de Leeuwinnen op hun eigen manier het verschil te maken. Dat werd in de 68e minuut beloond met een fraaie treffer van Esmee Brugts. De aanvalster van FC Barcelona werd prachtig diep gestuurd door Wieke Kaptein en werkte de bal vervolgens in het zijnet: 2-1. Dat Brugts één van de publiekslievelingen is, bleek wel uit het luide gejuich vanaf de tribunes.

Behoorlijke puzzel voor Veurink

De scepsis die er vooraf was, komt vooral door de overvolle ziekenboeg. Door een flinke blessuregolf, waardoor Vivianne Miedema, Daniëlle van de Donk, Jill Roord, Jackie Groenen, Kerstin Casparij, Dominique Janssen ontbreken, moest hij noodgedwongen nieuwe keuzes maken. Zo zal Lineth Beerensteyn de aanvoerdersband dragen en mogen Renee van Asten en Liz Rijsbergen zich opmaken voor hun debuut bij de Oranje Leeuwinnen.

Nederland plaatst zich direct voor het WK als het de poule met Ierland, Polen en Frankrijk wint. Eindigt Oranje tweede, derde of vierde, dan volgen play-offs. Op dit moment heeft de ploeg van Veurink gewonnen van Ierland (2-1) en gelijk gespeeld tegen Polen (2-2). Om 20.45 uur is de directe confrontatie met Frankrijk in Breda, terwijl zaterdag de uitwedstrijd in Auxerre wacht.

