De Oranje Leeuwinnen beginnen aan de kwalificatie voor het WK 2027 met een duidelijke opdracht: de poule winnen. De ploeg van bondscoach Arjan Veurink kan zich op verschillende manieren plaatsen voor het eindtoernooi in Brazilië. Sportnieuws.nl zet de scenario's op een rij.

Nederland zit in een groep met Ierland, Polen en Frankrijk. Elk land speelt twee keer tegen elkaar, één thuis en één uit. Alleen de groepswinnaar plaatst zich direct voor het WK. Dat betekent dat Nederland boven alle drie de tegenstanders moet eindigen om zich meteen te kwalificeren voor het eindtoernooi. Worden de Leeuwinnen tweede, derde of vierde in de poule, dan is er nog een tweede kans via de play-offs.

Tweede kans: play-offs

Na de poulefase blijven er nog zeven WK-tickets voor Europese landen over. Die worden verdeeld via een play-offsysteem. Nederland doet automatisch mee aan deze play-offs als het niet als eerste eindigt in de kwalificatiegroep.

De play-offs bestaan uit twee rondes. Daarbij speelt de indeling van de Nations League een belangrijke rol. Nederland zit in de A-divisie, met de zestien sterkste landen van Europa. Daaronder zit de B-divisie met zestien landen en daaronder de C-divisie met 21 landen. Teams uit de B- en C-divisie spelen eerst onderling om plekken in de play-offs te verdienen.

Eerste ronde van de play-offs

Als Oranje tweede of derde wordt in de poule, speelt het in de eerste ronde tegen een groepswinnaar of een van de beste nummers twee uit de C-divisie. Als Nederland vierde wordt in de poule, volgt een duel met een land dat tweede of derde is geworden in een poule van de B-divisie. De play-off wordt gespeeld over twee wedstrijden: één uit en één thuis. Nederland zou in beide scenario’s eerst een uitwedstrijd spelen. De winnaar gaat door naar de tweede ronde van de play-offs.

Tweede ronde van de play-offs

In de tweede ronde zijn er dan zestien teams over, daaruit komen acht winnaars. Vervolgens wordt gekeken hoeveel punten deze teams hebben gehaald in de oorspronkelijke kwalificatiepoule. De zeven teams met de meeste punten plaatsen zich alsnog voor het WK. Het achtste team krijgt nog één kans via de intercontinentale play-offs, waarin Europese landen het opnemen tegen teams uit andere continenten voor de laatste WK-plaatsen.

Géén eenvoudige kwalificatie

Veurink benadrukte eerder tegen Sportnieuws.nl al dat het goed is dat de weg naar het WK niet te eenvoudig is. "Ik kwam in 2008 in aanraking met het vrouwenvoetbal en heb ook de periode meegemaakt dat we naar de mindere goden van deze wereld gingen. Toen wonnen we met 16-0 en waren we aan het klagen voor een andere opzet. Ik wil er heel erg voor waken dat we nu gaan roepen: het is te competitief."

De Oranje Leeuwinnen spelen dinsdagavond een cruciale clash tegen nummer één Frankrijk, zaterdagavond wacht opnieuw een kraker tegen het topland. In de volgende interlandperiode wachten duels met Polen en Ierland.