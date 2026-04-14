De Oranje Leeuwinnen spelen dinsdagavond de cruciale clash tegen Frankrijk in de WK-kwalificatie, maar het begon tamelijk bijzonder. De ploeg van bondscoach Arjan Veurink was namelijk nog bezig om elkaar op te peppen, terwijl de minuut stilte voor een overleden oud-voorzitter van de Franse bond al begonnen was.

Jean-Pierre Escalettes, voormalig voorzitter van de Franse voetbalfederatie (FFF), overleed eerder op de dag. Hij was bondsvoorzitter van 2005 tot 2010. De Franse ploeg speelt daarom met rouwbanden en voorafgaand aan de wedstrijd wordt een minuut stilte gehouden om hem te eren.

Vreemde situatie

Normaal gesproken verzamelen beide ploegen zich in de middencirkel om stil te staan bij overledenen, maar dit keer waren zowel Nederland als Frankrijk nog bezig met de laatste voorbereidingen op de wedstrijd. Toch besloot scheidsrechter Marta Huerta de Aza de minuut stilte al te laten beginnen, iets wat de Oranje-speelsters aanvankelijk niet in de gaten hadden.

Het Nederlands vrouwenelftal zat nog midden in een huddle en sprak elkaar stevig toe. In het muisstille Rat Verlegh Stadion was plots een duidelijke peptalk van de Oranje Leeuwinnen te horen. Ook de Franse ploeg leek nog niet klaar te staan voor de minuut stilte voor hun oud-voorzitter. Zij stonden nog aan de zijlijn, maar probeerden er uiteindelijk alsnog snel een waardig moment van te maken.

Verklaring bondscoach Veurink

Bondscoach Arjan Veurink kwam met een logische verklaring. "Ons team verwachtte dat de Fransen ook netjes in de cirkel zouden gaan staan, want dat hadden we afgesproken. Zij hadden blijkbaar bedacht om bij de dug-out te staan, dus de spelersgroep dacht: dan doen wij onze huddle nog even. En toen was op een gegeven moment al de minuut stilte gestart", legt hij uit.

Verrassende overwinning

Ondanks de vreemde start van de wedstrijd waren de Leeuwinnen vanaf meet af aan scherp. Al in de elfde minuut prikte Renee van Asten, bij haar debuut voor Nederland, een doelpunt binnen. Uiteindelijk won Oranje met 2-1, waarmee ze héél belangrijke zaken in de kwalificatie voor het WK 2027 in Brazilië deden.