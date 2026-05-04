Michiel Kramer is bezig aan zijn laatste wedstrijden in het betaald voetbal. De markante spits maakte zijn afscheid al voor de play-offs om promotie naar de Eredivisie bekend. Namens RKC hielp hij de club weer een ronde verder. De voormalig Feyenoorder is geliefd en gehaat in Nederland en dat gevoel onderstreept olympisch hockeykampioene Kim Lammers in haar column.

De voormalig tophockeyster (45) was zelf ook jarenlang een succesvolle spits in haar sport en herkent zichzelf in Kramer. Toch haalde hij ook het bloed onder haar nagels vandaan, schrijft ze in haar column voor het Noordhollands Dagblad.

Waardering en irritatie

'Zo’n speler die ik kan waarderen en tegelijkertijd bloedirritant vind. Misschien zit dat ook gewoon in zijn liefde voor Feyenoord en zijn aversie richting Ajax. Hij werkte de Ajax-supporter in mij regelmatig op de zenuwen', schrijft ze. 'De reden waarom ik hem waardeer is dat ik me als spits in hem herken.'

'Zelf ook vaak genoeg gehoord'

Kramer groeide in achttien seizoenen op de Nederlandse velden uit tot een cultheld, maar ook tot doelpuntenmachine en kampioenenmaker. In Feyenoords succesjaar 2017 was hij als stormram meermaals belangrijk in slotfases van wedstrijden. 'Niet de sierlijke dribbels, niet de perfecte techniek. Meer het schuren, het harken en vooral, scoren. Zijn dansmoves zijn flegmatieker dan zijn acties aan de bal, en die van mijn ook. Ik herken de kritiek die hij kreeg. Die heb ik zelf ook vaak genoeg gehoord', schrijft Lammers over Kramer.

Niet alleen de kwaliteiten van Kramer, maar ook zijn houding en persoonlijkheid spreken inmiddels tot de verbeelding in Nederland. Meermaals kwam hij in het nieuws vanwege zijn gedrag, in plaats van vanwege zijn doelpunten. Iets dat Lammers ook wel kan waarderen aan de boomlange spits.

'Geen mediatraining, geen standaardantwoorden. Heerlijk om naar te kijken en luisteren. En ja, dat broodje kroket. Alles wat niet hoorde, gebeurde. Hij moest zich verantwoorden, mensen vielen erover, het werd een ding. Terwijl je ook kunt denken, jemig, waar hebben we het over? Misschien had het minder met dat broodje te maken en meer met alles wat eraan voorafging. De kleine akkefietjes, het randje waar hij graag op zat.'

'Als ik eerlijk ben'

Het vat volgens Lammers perfect samen wie Kramer als speler én als persoon is. 'You hate him or you love him, je haat hem of je houdt van hem. Het zijn spelers die kleur geven aan een elftal en ook in de media. Die het voor een coach niet altijd makkelijk maken, maar die je wel liever in je team hebt dan tegenover je. Qua type spits leken we misschien op elkaar. Maar als ik eerlijk ben, had ik best een beetje meer van zijn karakter willen hebben. Iets meer schijt aan wat anderen vinden.'