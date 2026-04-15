Na 18 seizoenen houdt cultvoetballer Michiel Kramer het voor gezien, hij gaat stoppen met voetballen. De 37-jarige spits van RKC deelt dat in een emotionele video op Instagram. Kramer noemt in die video dat voetballen een droom is geweest. "Nu komt deze droom ten einde en is het tijd voor nieuwe dromen."

Michiel Kramer debuteerde op 30 november 2008 namens NAC Breda in een uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam. Waarmee een droom voor hem uitkwam. "Als 5-jarig jongetje droomde ik maar van één ding: profvoetballer worden", vertelt hij in de video. Via NAC en FC Volendam kwam hij bij ADO Den Haag terecht, waar hij veel bekendheid kreeg. Het resulteerde zelfs in een stap naar Feyenoord, zijn droomclub.

'Daar droomde ik van'

Daar werd een andere droom verwezenlijkt. "Het spelen voor duizenden mensen, het scoren van het winnende doelpunt, prijzen pakken, herinneringen maken voor het leven. Daar droomde ik van. Dat wilde ik", klinkt het in het mooie afscheidsfilmpje. Hij werd met Feyenoord in 2017 landskampioen en bleef verbonden aan de club tot eind januari 2018.

Daarna ging zijn carrière verder bij Sparta, Maccabi Haifa, FC Utrecht, ADO Den Haag en uiteindelijk RKC. Daar besluit hij nu zijn carrière te beëindigen na 18 seizoenen. "Inmiddels ben ik 37 jaar, dat mannetje van toen: zijn dromen zijn uitgekomen. Voetbal heeft me alles gegeven waar ik als klein jongetje van droomde. Hoogtepunten, dieptepunten, plezier, verdriet maar vooral herinneringen voor het leven." Kramer speelde 477 officiële wedstrijden in zijn carrière en scoorde 147 keer.

Focus op andere dingen

Het is tijd voor Kramer om andere dingen te gaan oppakken, maar niet voor hij het voetbal bedankt voor alles wat het hem gebracht heeft. "Dank je wel voetbal, voor het laten uitkomen van m’n dromen, dankjewel voetbal voor het veroveren van mijn hart. Dankjewel supporters voor alle herinneringen die julie mij hebben gegeven. Nu komt deze droom ten einde en is het tijd voor nieuwe dromen."

Die nieuwe dromen liggen waarschijnlijk in de trainershoek. Kramer is al bezig met de nodige trainerspapieren en wil waarschijnlijk daarin zijn opties verder bekijken. Hij is al fanatiek trainer van zijn zoon bij VV Smitshoek en staat te boek als enthousiast trainer.