RKC is een stapje dichter bij de Eredivisie. Met het allerlaatste balcontact van de reguliere speeltijd scoorde Jesper Uneken de gelijkmaker tegen Roda JC op aangeven van Michiel Kramer. Hiermee kwam er een verlenging in Waalwijk. Uiteindelijk trok de thuisploeg na strafschoppen aan het langste eind.

Roda JC leek lang de eerste horden in de play-offs voor promotie naar de Eredivisie te hebben overwonnen. De ploeg uit Kerkrade stond lang met 0-1 voor bij RKC. De heenwedstrijd eindigde in 1-1. Afgelopen dinsdag kwam Roda pas in de 95e minuut op gelijke hoogte in eigen huis.

Kramer dé held

Roda JC-topscorer Anthony van den Hurk maakte in de 52e minuut het eerste doelpunt van de wedstrijd. Daarna was de wedstrijd lang niet hoogstaand maar wel spannend. Via het hoofd van Kramer, die er in werd gewisseld, kwam de bal voor Uneken die in de absolute slot seconde de 1-1 binnenschoot.

Hierdoor dwong RKC een verlenging af, deze bleef doelpuntloos. Strafschoppen moesten dus beslissen wie er naar de volgende ronde ging. RKC-doelman Yanick van Osch speelde daarin de absolute hoofdrol. Hij keerde drie strafschoppen van Roda, waardoor de penalysterie eindigde in 3-1 voor RKC.

Vervolg play-offs

RKC neemt het in de tweede ronde van de nacompetitie op tegen Willem II. De ploeg uit Tilburg eindigde als derde in de Keuken Kampioen Divisie. Het eerste duel wordt gespeeld op dinsdag 5 mei om 18.45 uur. De terugwedstrijd vindt plaats op zaterdag 9 mei om 16.30 uur.

De winnaar van dat tweeluik moet nog twee rondes overleven om promotie naar de Eredivisie binnen te hengelen. Twee seizoenen geleden was de Limburgse ploeg nog dichtbij promotie. De supporters waren na de laatste speelronde al promotie aan het vieren, maar een late goal van FC Groningen gooide destijds roet in het eten. Roda speelt sinds 2018 in de KKD. RKC degradeerde vorig seizoen naar het tweede niveau.

Laatste wedstrijden Michiel Kramer

Kramer is bezig met zijn laatste wedstrijden in het professionele voetbal. De 37-jarige spits, die onder meer voor Feyenoord en ADO Den Haag speelde, kondigde een aantal weken geleden aan zijn voetbalschoenen aan de wilgen te hangen. Donderdag kwam naar buiten dat hij zich vanaf volgend seizoen gaat aansluiten bij de technische staf van RKC als assistent-trainer.