Bij het kwalificatieduel van de Oranje Leeuwinnen tegen Polen werd het publiek opgeschrikt door een lelijke val van de keepster van de tegenstander. De Poolse moest uiteindelijk ook gewisseld worden door aanhoudende klachten.

Na ruim een uur spelen schrok het Asito Stadion in Almelo van een vervelend incident. De Poolse keepster ging voor een hoge bal, maar kwam daarbij in botsing met Oranje Leeuwin Lineth Beerensteyn. Kinga Seweryn kwam vervolgens ongelukkig ten val, waarbij haar nek zelfs even pijnlijk leek dubbel te klappen.

Grote schrik bij Oranje-publiek

De ernst van de blessure was aanvankelijk onduidelijk, aangezien scheidsrechter Fabienne Michel het spel niet direct stillegde. Even later werd echter zichtbaar dat de Poolse keepster veel pijn had. Ze bleef ruim een minuut lang op het veld liggen, waarna de medische staf zich snel over haar ontfermde.

Aanvankelijk leek de schade bij Seweryn mee te vallen, omdat ze op eigen kracht opstond. Het Oranje-publiek reageerde sportief en beloonde haar met een groot applaus. Vlak daarna kreeg ze ook nog eens de 2-0 om de oren. Enkele minuten later werd duidelijk dat verder spelen niet mogelijk was. De Poolse bondscoach besloot haar alsnog te wisselen, waarna opnieuw een warm applaus vanaf de tribunes klonk.

Oranje ziet wonder uitblijven

Voor Oranje stond er overigens behoorlijk wat op het spel in Almelo. De ploeg van Arjan Veurink móést winnen van Polen en daarnaast hopen op een gelijkspel bij Frankrijk tegen Ierland. Alleen bij dat scenario plaatsten de Leeuwinnen zich rechtstreeks voor het WK. In ieder ander scenario zouden ze zich moeten plaatsen via de play-offs voor het eindtoernooi in Brazilië. Ondanks een rode kaart voor Frankrijk hield het topland een 1-0 voorsprong vast.

Ook de Nederlandse bondscoach Sarina Wiegman moet met de Engelse voetbalsters play-offs spelen om een WK-ticket te veroveren. Engeland won de laatste groepswedstrijd met 3-0 van Oekraïne, maar eindigde in de groep als tweede achter Spanje.

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