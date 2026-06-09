De nederlaag tegen Ierland (3-2) had de kansen van de Oranje Leeuwinnen op directe plaatsing voor het WK al flink verkleind. Na de overwinning op Polen (3-1) werd definitief duidelijk dat een rechtstreeks WK-ticket uitbleef. Oranje moet zich daardoor via de play-offs proberen te plaatsen voor het eindtoernooi.

Waar er voorafgaand aan de uitwedstrijd tegen Ierland nog meerdere scenario’s mogelijk waren, was de opdracht voor Oranje helder. Alleen bij een overwinning van Nederland op Polen en een gelijkspel bij Frankrijk tegen Ierland zou Oranje zich rechtstreeks plaatsen voor het WK. Bij iedere andere uitslag was de ploeg van Veurink aangewezen op de play-offs.

Oranje virtueel naar WK

De belangen waren vanaf de eerste minuut voelbaar en dat zag je terug in de openingsfase. Oranje creëerde direct een aantal kansen, onder meer via een snoeihard schot van Lynn Wilms, maar tegelijkertijd was de spanning zichtbaar met enkele slordige passes over de zijlijn. In de 24e minuut viel echter wél de openingstreffer. De Twentse Wieke Kaptein kopte op 'eigen' bodem knap raak: 1-0.

Daarmee had Oranje virtueel gezien het rechtstreekse ticket voor het WK in handen doordat Frankrijk en Ierland op het moment van scoren nog gelijk stonden. Daar brachten de Fransen echter vrij snel verandering in. In de 40e minuut zorgde Melvine Malard voor de dikverdiende voorsprong tegen Ierland, waardoor zij virtueel aan kop gingen in de poule.

Oranje ontsnapt

In de tweede helft kwam de ploeg van Veurink goed weg bij een snelle gelijkmaker. Een Poolse speelster kopte een vrije trap knap binnen, maar stond daarbij buitenspel. De treffer werd daarom afgekeurd. De bezoekers protesteerden fel, omdat zij vonden dat de bal rechtstreeks het doel in was gegaan, maar de scheidsrechter ging daar niet in mee. Oranje haalde daardoor opgelucht adem.

Groot schrikmoment in Almelo

Vlak vóór het doelpunt van Leuchter was er echter nog een zéér opmerkelijke situatie. De Poolse keepster ging plots gestrekt na een lullige botsing met Oranje-spits Lineth Beerensteyn. Kinga Seweryn probeerde het in eerste instantie nog, maar werd uiteindelijk alsnog naar de kant gehaald. Slechts enkele minuten later verdubbelde Oranje de score.

In de 61e minuut deed Oranje uitstekende zaken. Romée Leuchter kreeg de bal voor haar voeten na een goede voorzet van Kerstin Casparij en schoot de bal met een volley weergaloos in het doel: 2-0. Het was voor de spits van Paris Saint-Germain zelfs haar eerste treffer sinds 25 oktober 2024 voor de Nederlandse ploeg.

Oranje loopt weg bij Polen

In het restant van het tweede bedrijf liep Oranje weg bij Polen. In de 80e minuut werd Liz Rijsbergen, die afgelopen vrijdag haar debuut maakte, uitstekend diep gestuurd. De 24-jarige spits bleef zéér koel voor het doel en liet de keepster van Polen kansloos achter: 3-0. Vervolgens liet Oranje de teugels een beetje lopen en volgde een snelle penalty. Die werd binnen geschoten door Ewelina Kamczyk: 3-1.

Géén wonder in Frankrijk

De meeste spanning zat in de wedstrijd tussen Frankrijk en Ierland. Na een rode kaart voor de Fransen in de 72e minuut nam Ierland het initiatief volledig over. De Ieren drongen steeds verder aan en kregen meerdere kansen op de gelijkmaker, maar die viel niet. Frankrijk hield stand en trok de minimale voorsprong (1-0) over de streep. Daardoor zijn de Leeuwinnen ondanks de eenvoudige zege veroordeeld tot de play-offs.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover