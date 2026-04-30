Het gaat de laatste tijd uitstekend met Donyell Malen. De Nederlandse aanvaller is sinds zijn overstap naar Rome in bloedvorm en weet de ene na de andere goal te scoren. Logisch dus ook dat hij met verschillende clubs in verband wordt gebracht. Nu is er duidelijkheid over de toekomst van Malen.

Donyell Malen wordt dit seizoen verhuurd door zijn werkgever Aston Villa aan AS Roma. In Italië is de pijlsnelle aanvaller weer helemaal opgebloeid, waardoor zijn status op dit moment erg hoog is. Momenteel is hij zelfs de international van het Nederlands elftal die het meest in vorm is. Daardoor lonkt sowieso al een basisplaats op het aanstaande WK, maar nu ligt er nog wat in het verschiet voor Malen.

'Geweldige speler'

Hij wordt dit seizoen dus immers gehuurd mét een optie tot koop. Daardoor is het voor nu nog maar de vraag waar de 27-jarige Malen volgend seizoen actief zal zijn. Zijn oude coach bij Aston Villa, Unai Emery, denkt wel te weten waar de speler, die hij zelf vaker niet dan wel gebruikte, onder contract staat volgend seizoen.

"Malen is een geweldige speler. Bij ons had hij concurrentie van Ollie Watkins, waardoor hij minder speelde. Ik vond dat hij meer als spits moest spelen", licht Emery toe, tijdens de persconferentie voor het treffen van Aston Villa met Nottingham Forest. "Soms speelde hij naast Watkins, dus ik denk dat Roma de perfecte plek is voor hem. Hij heeft elke wedstrijd gespeeld en kan zijn kwaliteiten goed benutten om doelpunten te maken."

Toekomst Malen

Het doet zijn oude trainer goed om Malen zo te zien schitteren. "Ik ben erg blij voor hem, want hij is ook een aardige kerel. Ik hoop dat hij doelpunten zal blijven maken", aldus Emery, die hem niet meer verwacht terug te zien in Engeland. "Het is een huurdeal met optie tot koop. Roma zal die lichten, gezien zijn prestaties. En daarom wil ik nogmaals zeggen dat ik erg blij voor hem ben, want hij is een aardige kerel en een goede speler." De optie tot koop bedraagt ongeveer 25 miljoen euro, melden diverse bronnen.

Malen is in korte tijd al van onschatbare waarde geworden voor de Romeinen. Sinds zijn komst in de winterse transferperiode, begin 2026, staat de teller al op twaalf doelpunten en twee assists in zestien wedstrijden. AS Roma is in een spannende strijd verwikkeld om het laatste Champions League-ticket in Italië, samen met Juventus en Como. Daarna gaat de focus van Malen op het WK met het Nederlands elftal. Vervolgens keert hij dus naar alle waarschijnlijkheid weer terug in Stadio Olimpico.