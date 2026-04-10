Donyell Malen is helemaal op dreef bij AS Roma. De 27-jarige Oranje-international scoorde vrijdagavond drie keer tegen hekkensluiter Pisa en werd in de 78e minuut naar de kant gehaald, met een daverend applaus als beloning.

Het duel in het uitverkochte Stadio Olimpico was nog geen drie minuten oud of Malen had alweer gescoord. De Nederlander werd aan de linkerkant gelanceerd, kapte een verdediger uit en schoot de bal hard en hoog binnen.

In de 43ste minuut volgde een volledig Nederlands doelpunt: Devyne Rensch legde de bal perfect klaar voor Malen, die van dichtbij binnentikte voor de 2-0. Na rust completeerde Malen zijn hattrick door een goede pass van Matias Soulé razendsnel binnen te schieten. Het eindigde in een comfortabele 3-0 overwinning.

Donyell Malen bloeit op in Rome

Met zijn drie goals treedt Malen in de voetsporen van een select gezelschap. Hij is slechts de vijfde Nederlander ooit met een hattrick in de Serie A, na Faas Wilkes, Wim Kieft, Marco van Basten en Teun Koopmeiners. Met nu tien goals in de Serie A, terwijl hij pas sinds januari in Italië speelt, is Malen bovendien een van de meest productieve spelers van de competitie. Alleen Lautaro Martínez van Inter en Anastasios Douvikas van Como staan nog boven hem op de topscorerslijst.

Die bloei is des te opvallender gezien zijn situatie voor zijn komst naar Rome. Malen werd in januari gehuurd van Aston Villa, waar hij in de eerste seizoenshelft vooral genoegen moest nemen met een rol als invaller. Bij Roma, onder coach Gian Piero Gasperini, is hij uitgegroeid tot een bepalende centrale spits. Met de zege op Pisa houdt de club de druk op de concurrentie in de strijd om de vierde plek, die rechtstreeks toegang geeft tot de Champions League.

Malen in de spits bij Oranje?

Ook voor Oranje is Malen in topvorm een welkome ontwikkeling. Eind maart speelde hij 70 minuten als spits in de oefeninterland tegen Noorwegen en liet hij zien dat hij in die rol uitstekend functioneert. Na 51 interlands staat hij op 13 interlandgoals.

Met Memphis Depay die kampt met fitnessproblemen, dringt Malen zich steeds meer op als vanzelfsprekende keuze voor Oranje. Het WK begint in juni in de Verenigde Staten, Canada en Mexico, en bondscoach Ronald Koeman zal de komende weken zijn definitieve keuzes gaan maken. Met deze cijfers is Malen in ieder geval een serieuze kandidaat voor een plek in de spits bij Oranje.