Na de blessure van Jerdy Schouten zijn er nu weer grote zorgen over Xavi Simons, die met een zware knieblessure van het veld ging bij Tottenham Hotspur. Een groot drama voor het Nederlands elftal, die de grootst vertegenwoordigde positie steeds verder ziet slinken. In een greep naar vastigheden heeft Koeman dé kans om oude bekenden op te roepen, nu er geen ruimte is voor experimenten.

Waar Ronald Koeman voorheen altijd keuze te over had op het middenveld van Oranje, is daar een kleine vijftig dagen voor de eerste wedstrijd van op het WK weinig meer van over. Na Jerdy Schouten is nu ook bekend dat Xavi Simons WK gaat missen. De Spurs-middenvelder maakte dat zondagavond bekend in een sneue update op Instagram.

Problemen op het middenveld

In aanloop naar het WK heeft Koeman geen tijd meer om te experimenteren, daar hij nog voor de laatste oefenwedstrijd al de selectie moet inleveren. Dat betekent dat hij niet meer 'nieuwe' spelers kan bekijken. De bondscoach gaf aan een risicootje te willen lopen met bijvoorbeeld Cryscensio Summerville, maar dat is voor opvulling bij de rechtsbuitenpositie.

Op het middenveld kan hij het zich niet permitteren te experimenteren met een Mats Wieffer die in Engeland op rechtsback speelt, of met Zian Flemming die bij Burnley erg opvalt. Of Wouter Burger die eerder al genoemd werd toen Schouten geblesseerd raakte. Bovendien zijn het twee totaal verschillende middenvelders. Het is voor Koeman te hopen dat Justin Kluivert op tijd fit is bij Bournemouth, anders mist hij nog een variant voor de aanvallende middenvelder-positie.

Kenneth Taylor

Taylor is een naam die rondzingt wanneer het over een vervanger op het middenveld gaat, maar de geschiedenis leert dat Koeman geen fan is van Taylor. De oud-Ajacied mag het dan nu goed doen bij Lazio, maar dat is geen garantie dat de mening van Koeman bijdraait. Zie de situatie van Veerman. Ook Taylor werd ooit eens spijkerhard in de eerste helft naar de kant gehaald, in een duel met Frankrijk. Daarna werd hij twee jaar lang niet opgeroepen.

Favoriete keuzes Koeman

Het ze de deur open voor de veilige, conservatievere keuzes van Koeman. Die hij liever neemt, zeker nu de tijdsdruk hoog is. Hij liet op de laatste persconferentie in maart al doorschemeren dat Marten de Roon nog altijd als optie door zijn hoofd speelt. Aan dat lijstje van routiniers kan nu ook Georginio Wijnaldum toegevoegd worden. De middenvelder die in Saoedi-Arabië speelt, deed een open sollicitatie naar een plek in de WK-selectie dit weekend en met de blessure van Simons lijkt dat nog eens een reëele optie ook.

Koeman wil bouwen op karakters en kent die van De Roon en Wijnaldum maar al te goed. Daarbij heeft Wijnaldum al aangetoond niet per se de basisspeler te hoeven zijn. Vorig EK speelde hij ook maar weinig minuten, maar was hij een belangrijke speler voor de groep van Koeman.