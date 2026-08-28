Ron Jans heeft zich uitgesproken over de beeldvorming die de afgelopen jaren rondom hem is ontstaan. In de podcast Sportnieuws.nl De Maaskantine vertelt de inmiddels gepensioneerde trainer openhartig over de veelbesproken 'keukenrolvideo', zijn relatie met Vandaag Inside en waarom hij trouw wil blijven aan zichzelf. "Dat heeft niets te maken met Wilfred Genee, Johan Derksen of René van der Gijp", stelt Jans.

Jans blikt terug op een periode waarin één opvallend fragment volgens hem een eigen leven ging leiden. "Als je het voor de eerste keer hoort, dan schrik je wel even. Daarna geef je het een plek en bij een volgende keer denk je: daar gaan we weer", legt Jans uit. "Ik zeg dingen op mijn eigen manier. In een podcast van het AD vertelde ik dat dat (YouTuber Matthy, red.) mijn leven een stuk moeilijker heeft gemaakt. Maar daarmee bedoelde ik dat ik het gewoon niet zo leuk vond. Dat is een beetje uit de hand gelopen."

'De nuance is gewoon ver weg'

Volgens Jans is de nuance in de berichtgeving en de reacties vaak verdwenen, waardoor een bepaald beeld van hem is blijven hangen. "Ik sta erbij een bepaalde leeftijdsgroep om bekend, nou ja… So be it. Ik heb ook gezegd dat ik het niemand kwalijk nam, maar dat wordt er allemaal uitgehaald. De nuance is gewoon ver weg", licht Jans toe. "En dat ik niet aan tafel ga zitten bij Vandaag Inside, dat heeft niets te maken met Wilfred Genee, Johan Derksen of René van der Gijp. Ik heb totaal geen hekel aan hen."

De trainer benadrukt dat zijn keuze om niet aan te schuiven bij het SBS6-programma voortkomt uit een principiële afweging en niet uit persoonlijke animositeit richting de tafelgasten. "Ik vind alleen dat het vaak over de rug van bepaalde mensen gaat. Het zijn vaak halve waarheden of onwaarheden. Dat is de reden dat ik zeg: nee, daar hoef ik niet te zitten. Dan laat ik Bas Nijhuis wel gaan", grapt de inmiddels gepensioneerde trainer.

Maaskant herkent het gevoel

Maaskant herkent de impact die televisiefragmenten en terugkerende grappen kunnen hebben op iemands imago. "Ik ben ook jarenlang op straat nageroepen dat ik aan yoga doe, terwijl het tai chi is. Dat is ook honderdduizend keer herhaald… Ik neem het programma ook niet zo serieus. Ik vind het overigens wel knap dat ze ermee scoren", vult Maaskant aan. Jans erkent zelf dat hij af en toe toch nog flitsen van het programma ziet. "Na tien minuten denk ik dan: god, dit is best wel leuk. Maar daarna zijn er ook weer tien minuten en dan zet ik ‘m uit."

Ondanks alle aandacht en de beeldvorming wil Jans zichzelf niet aanpassen. "Ik wil gewoon zijn wie ik ben en probeer zoveel mogelijk dingen te verwoorden op mijn eigen manier. Dat gaat een keertje mis, maar dat gaat ook vaak heel goed. Ik wil gewoon een open boek blijven", besluit Jans het onderwerp.

Sportnieuws.nl De Maaskantine

In een nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine gaat oud-voetbaltrainer Robert Maaskant uitgebreid in gesprek met Ron Jans. De voormalig trainer van onder meer FC Groningen, PEC Zwolle, FC Twente en FC Utrecht blikt terug op zijn lange trainerscarrière en vertelt waarom hij besloot te stoppen.

Ook spreekt Jans openhartig over zijn veelbesproken vertrek bij FC Cincinnati, de historische bekerwinst met PEC Zwolle en zijn periode bij Heerenveen. Daarnaast komen Xavi als bondscoach, Vandaag Inside, de invloed van data en zijn samenwerking met spelers als Luis Suárez uitgebreid aan bod.