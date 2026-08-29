Het wachten is voorbij: PSV en Feyenoord weten nu hoe hun programma in de Champions League eruitziet. Wie de tegenstanders zijn, was al bekend sinds de loting van vorige week, maar nu is ook het exacte speelschema rond. Voor beide Nederlandse clubs ziet de opening van het miljoenenbal er totaal anders uit.

Bij de loting kwamen beide clubs tegenover acht verschillende tegenstanders te staan, waaronder verschillende Spaanse clubs. PSV lootte onder meer Real Madrid en Atlético Madrid, terwijl Feyenoord met FC Barcelona en Real Betis twee Spaanse opponenten treft, en met Inter ook een Italiaanse topclub. Nu de UEFA ook de speeldata heeft vastgesteld, is duidelijk wanneer de Nederlandse clubs tegen wie spelen.

Kansrijk begin voor PSV

PSV mag op donderdag 10 september thuis beginnen tegen Shakhtar Donetsk, op papier een uitstekende gelegenheid om meteen drie punten te pakken. Dat de Eindhovenaren op donderdag in actie komen in plaats van op de gebruikelijke dinsdag of woensdag, komt doordat de eerste speelronde van de nieuwe competitie-opzet met 36 clubs over drie avonden wordt verspreid. Op 13 oktober volgt de uitwedstrijd bij Leipzig, de club waar Lutsharel Geertruida vandaan wordt gehuurd, en een week later, op 20 oktober, staat de reis naar FC Porto op het programma, waar met Francesco Farioli een oud-trainer van Ajax de scepter zwaait.

Op 4 november ontvangt PSV Club Brugge, gevolgd door de kraker bij Real Madrid op 24 november en de andere Madrileense grootmacht Atlético op 9 december. Na dat zware blok wacht voor PSV de uitwedstrijd bij Viking FK (20 januari), waarna de competitiefase op 27 januari wordt afgesloten met de thuiswedstrijd tegen Stuttgart. Twee duels waarin de Eindhovenaren vermoedelijk zullen moeten winnen om zicht te houden op de volgende ronde.

Volledig programma PSV

Donderdag 10 september, 18.45 uur: PSV - Shakhtar Donetsk

Dinsdag 13 oktober, 21.00 uur: RB Leipzig - PSV

Dinsdag 20 oktober, 21.00 uur: FC Porto - PSV

Woensdag 4 november, 21.00 uur: PSV - Club Brugge

Dinsdag 24 november, 21.00 uur: Real Madrid - PSV

Woensdag 9 december, 21.00 uur: PSV - Atlético Madrid

Woensdag 20 januari, 21.00 uur: Viking FK - PSV

Woensdag 27 januari, 21.00 uur: PSV - VfB Stuttgart

Loodzware start voor Feyenoord

Feyenoord bijt op woensdag 9 september de spits af met een bezoek aan FC Barcelona, direct de zwaarste uitwedstrijd die het te wachten staat. Op 14 oktober wacht de thuiswedstrijd tegen debutant Como, de club van trainer Cesc Fàbregas, voordat de ploeg van Giovanni van Bronckhorst op bezoek gaat bij Real Betis (21 oktober).

Vervolgens komen in eigen huis Inter (3 november) en FC Porto (24 november) op bezoek, twee stevige tegenstanders vlak na elkaar. Na dat zware blok wacht voor Feyenoord de uitwedstrijd bij Viking FK (8 december) en de reis naar Galatasaray (19 januari), waarna de competitiefase op 27 januari wordt afgesloten met de thuiswedstrijd tegen Leipzig. Ook voor de Rotterdammers geldt dat juist in de slotfase gewonnen zal moeten worden om zicht te houden op de volgende ronde.

Volledige programma Feyenoord

Woensdag 9 september, 18.45 uur: FC Barcelona - Feyenoord

Woensdag 14 oktober, 18:45 uur: Feyenoord - Como

Woensdag 21 oktober, 21:00 uur: Real Betis - Feyenoord

Dinsdag 3 november, 21:00 uur: Feyenoord - Inter

Dinsdag 24 november, 21:00 uur: Feyenoord - FC Porto

Dinsdag 8 december, 18:45 uur, Viking - Feyenoord

Dinsdag 19 januari, 18:45 uur, Galatasaray - Feyenoord

Woensdag 27 januari, 21:00 uur, Feyenoord - RB Leipzig

Competitiefase Champions League

Alle 36 clubs in de Champions League spelen in totaal acht wedstrijden in de competitiefase, waarna de balans wordt opgemaakt. De acht ploegen die bovenaan de ranglijst eindigen, plaatsen zich rechtstreeks voor de achtste finales. De nummers 9 tot en met 24 krijgen via een tussenronde nog een herkansing om alsnog bij de laatste zestien te komen, terwijl voor de nummers 25 tot en met 36 het Europese avontuur op 27 januari voorbij is.