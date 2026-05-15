Scheidsrechter Rob Dieperink is vorige maand in Engeland opgepakt door de politie. De Nederlander, die ook actief is als videoscheidsrechter (VAR), werd op 9 april aangehouden op verdenking van aanranding van een minderjarige jongen. Hij was toen in Londen voor de kwartfinale van de Conference League.

Begin april was Rob Dieperink de VAR van dienst bij de kwartfinale in de Conference League tussen Crystal Palace en het Italiaanse Fiorentina (3-0). Diezelfde avond werd hij in een hotel in Londen aangehouden voor de zeer serieuze verdenking van aanranding van een 17-jarige. Zijn advocaat meldt aan De Telegraaf dat alle aanklachten inmiddels zijn geseponeerd, wegens een gebrek aan bewijs.

Aangehouden

Eind april meldde de Britse krant The Sun al dat er een official van de UEFA was aangehouden. Hij zou in de lobby van een hotel in gesprek zijn geraakt met een minderjarige jongen, en vervolgens hebben geprobeerd om hem mee te krijgen naar zijn hotelkamer. Nu blijkt dus dat het om de 38-jarige Dieperink gaat. De jongen zou bovendien tegen zijn wil zijn aangeraakt door de scheidsrechter uit Borculo.

Het jonge slachtoffer stapte tijdens de kwartfinale naar de politie, waarna Dieperink bij terugkeer in zijn hotel werd opgewacht door de Engelse politie. Zijn UEFA-collega's waren ook aanwezig en waren naar verluidt behoorlijk geschokt toen de Nederlander werd meegenomen door de politie.

KNVB

De Nederlandse voetbalbond KNVB werd ook vrij snel op de hoogte gesteld van het voorval. Zij spraken een dag na de aanhouding met Dieperink zelf. Daarin gaf de scheidsrechter zelf aan dat het een aanhouding betrof rond seksuele communicatie met een minderjarige jongen, de seksuele aanranding van diezelfde minderjarige, en het in bezit hebben van een foto of pseudofoto van een jonge jongen.

Uiteindelijk werden de aanklachten vrij snel geseponeerd, waarschijnlijk omdat Dieperink goed meewerkte aan het onderzoek en direct zijn apparaten meegaf aan de politie. Hij zou niets te verbergen hebben. Op 24 april werd de zaak geseponeerd vanwege een gebrek aan bewijs. Dieperink hoorde zelf al een dag na het incident dat hij niet vervolgd zou worden.

Gevolgen

Ondanks dat de aanklacht geseponeerd is, heeft het wel een vervelend staartje gekregen voor de toparbiter. Hij zou eigenlijk de vaste VAR zijn bij het Nederlandse team van Danny Makkelie op het aankomende WK. De FIFA heeft besloten dat hij daar niet meer actief mag zijn, aangezien ze alleen scheidsrechters willen van onbesproken gedrag. Ook de UEFA doet voorlopig geen beroep meer op hem.

In Nederland was Dieperink gewoon nog actief, zowel op het veld als daarbuiten als VAR. Vlak nadat het geruchtmakende nieuws naar buiten kwam, besloot de KNVB toch om hem van de laatste Eredivisieronde te halen. Dieperink zou eigenlijk actief zijn bij NEC - Go Ahead Eagles als VAR, maar wordt nu vervangen door Clay Ruperti.

