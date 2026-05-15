De Eredivisie heeft de nieuwe bal voor het volgende seizoen gepresenteerd met een gelikte video. Samen met Derbystar hebben ze een ode aan het betaalde voetbal gebracht. Maar ook staan ze stil bij herkenbare momenten zoals de bal terugvragen bij de boze buurman, of de bal die onder de auto ligt. "Alles wat voetbal zo aantrekkelijk maakt."

De nieuwe Eredivisie-bal is vanaf het aanstaande weekend al te zien in de stadions van de Eredivisie-clubs en zal ook bij de play-offs om Europees voetbal gebruikt worden. De vorige bal is dus verleden tijd. Met de nieuwe bal wil Derbystar, het merk van de bal, de verschillende voetbalgeneraties met elkaar verbinden. "Ons voetbal. Ons plezier", klinkt het.

Bal onder de auto

De bal heeft zoals altijd de iconische vlekken met ditmaal blauwe en rode tonen erin. In het aankondigingsfilmpje zie je de bal op bekende plekken terug, plekken die voor iedereen herkenbaar zijn. Zo ligt de bal in de bosjes, onder de auto, nét nog voor de sloot en natuurlijk in het stadion. Die herkenbare momenten zijn ook afgebeeld op de bal.

“Iedere voetballiefhebber (her)kent het gevoel van een panna op straat, een doelpunt met of juist tegen je vrienden of de spanning vlak voor de aftrap in een stadion. De bal brengt ons samen. Eén kleine planeet met ongekende aantrekkingskracht", schrijft Jan de Jong, directeur van de Eredivisie CV, in het persbericht. De nieuwe officiële VriendenLoterij Eredivisie-bal is een ode aan 70 jaar betaald voetbal en daarmee aan alles wat voetbal zo woest aantrekkelijk maakt!”

