Na een derde kampioenschap op rij is het voor Peter Bosz straks - na de 34e speelronde - weer tijd voor vakantie. Net als afgelopen jaren snakt hij daarnaar, net zozeer als dat zijn spelers dat doen. Hij bespreekt zijn vakantieplannen, het aanstaande WK en de invloed van dat toernooi op 'zijn' PSV. "Iedereen die daar wat presteert staat vol in de schijnwerpers."

Hoewel het alweer het derde kampioenschap op rij is, went de weg daar naartoe nooit, volgens Peter Bosz. De trainer van PSV is wederom ernstig toe aan vakantie na een intens jaar en vliegt binnenkort naar zijn geliefde Curaçao voor de nodige rust. "Het einde van het seizoen is voor iedereen goed. Ik denk dat de jongens die nog door moeten een week rust krijgen."

Vakantie van Peter Bosz

Heeft hij die rust zelf ook nodig? "Ik heb ook wel zin in vakantie, maar er is eerst nog een wedstrijd. Dinsdag is het tijd voor rust, dan gaat het eerste biertje open." Even ontvluchten van de druk die hij het hele seizoen heeft ervaren, al was deze keer wel anders dan bijvoorbeeld tijdens het slot van vorig jaar. "Het is natuurlijk een feit dat als je nu al kampioen bent, de echte druk is eraf. Maar dat neemt niet weg dat we onszelf nog altijd de druk opleggen omdat we de wedstrijd willen winnen. Je zal alleen snappen dat de druk die we vorig jaar hadden, totaal anders was."

Een moment van ontspanning kan mogelijk zijn dat Bosz een boel WK-wedstrijden kan bekijken, al geeft hij direct toe dat hij daar niet meer 'normaal' naar kan kijken. "Het is wel altijd analytisch. Maar dat vind ik ook altijd het leukste, want je hoopt ook wat nieuwe dingen te zien. Het is altijd interessant. Zo'n WK vind ik eerder interessant dan leuk." Maar uiteraard houdt Bosz vooral ook zijn eigen spelers in de gaten. Er zijn zo'n 10 tot 11 spelers die naar het WK lijken te gaan.

Drie weken rust bij PSV

Bosz maakte zelf ook ooit een keer een eindtoernooi mee en hij had toen rust nodig voor het WK. "Ik was toen echt heel moe, dat was aan het eind van mijn eerste jaar bij Feyenoord. Ik kon toen een week ontspannen, met de kinderen zijn en toen was de accu weer opgeladen en kon ik er tegenaan op het eindtoernooi. Na de laatste wedstrijd krijgen die jongens ook een week van de bond. Bij ons krijgen de jongens, ongeacht of ze vrij zijn of een WK gaan spelen, drie weken vrij voor de start van volgend seizoen. Dat moet voldoende zijn om de accu weer op te laden", vertelt Bosz zijn plannen.

Dat betekent dus wel dat Bosz met een gehavende selectie van start zal gaan aan de voorbereiding van volgend seizoen. Stapje voor stapje zullen de spelers weer binnenstromen, want de WK-gangers komen ook gespreid terug. "Maar buiten de jongens van PSV vind ik het ook leuk om oud-spelers van mij te zien op het WK. Maar ook kijk ik wel uit naar Lionel Messi en Cristiano Ronaldo, het zal wel de laatste keer zijn dat zij een eindtoernooi meemaken."

Scouten op het WK

Maar Bosz kijkt ook met de blik van de trainer van PSV, het werk staat immers nooit stil en contact met Earnest Stewart, de technische man van de club, is zo gemaakt. Er zijn bij ieder WK ook opvallende spelers te zien die mogelijk weleens een toekomst in Eindhoven kunnen hebben. "Er zijn natuurlijk ook spelers die ik niet ken, maar die een verrassing zijn en mogelijk interessant zijn voor PSV." Daar zal de scouting ook scherp op zijn. Maar zij staan - mede door het WK - ook voor veel andere uitdagingen.

Het WK zorgt er altijd voor dat de transfermarkt vrij laat op gang komt en dat de toekomst van PSV'ers ook lang niet altijd zeker is. "Niemand weet wanneer alles gaat vallen. Wij hebben geen aflopende contracten, maar ik heb niet de illusie dat iedereen gaat blijven. Het is heel vervelend dat alles later op gang komt", erkent Bosz.

"Iedereen die naar het WK gaat en iets bijzonders presteert, staat volle bak in de schijnwerpers. Je bent altijd benieuwd of daar een verrassing loopt, maar die ziet heel de wereld dan ook. We kijken gewoon op meerdere posities. Een aantal wat nadrukkelijker omdat de verwachting is dat daar mensen zouden kunnen gaan", besluit Bosz.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover