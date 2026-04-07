Voor voetbalsters in Nederland is hun sport nog altijd geen vetpot, maar de wereld wordt steeds ietsje beter. Dat Renee van Asten (19) bij Ajax Vrouwen nu van voetballen haar baan kan maken, had ze 'vroeger' nooit bedacht. "Het liefst word ik ooit rechercheur", zegt de verdediger.

De jonge Van Asten kijkt bij Linda Meiden terug op haar jonge jaren, toen ze nog op onderzoek was wat ze wilde worden. “Ik wilde gewoon veel geld verdienen en iets belangrijks doen, een leuke functie hebben. Maar wat dat precies was? Geen idee. Mijn twee oudere broers zaten op voetbal. Als klein meisje brachten mijn ouders mij naar dansles, maar zodra ik een eigen wil kreeg, wilde ik daar vanaf. Toen ik een jaar of zes was, ging ik op voetbal en sindsdien is het eigenlijk nooit meer iets anders geweest.”

'Ik woon nog thuis'

Voetballen was voor haar meer een hobby, niet een baan om haar leven mee te financieren. Totdat ze werd geselecteerd voor de jeugdteams van Oranje en ze in 2022/2023 tekende bij Ajax Vrouwen. “Ik heb nooit bewust gedacht: dit wordt mijn baan. Ik deed het gewoon omdat ik het leuk vond. Ik woon nog thuis, dus alles wat ik verdien zijn inkomsten. Vroeger wilde ik altijd rijk worden met mijn werk, nu is dat niet meer het doel. De focus ligt op het plezier hebben.”

Rechercheur

Nu combineert ze dagelijkse trainingen en wedstrijden met haar studie criminologie en haar sociale leven. "Ik had ervoor kunnen kiezen om na mijn vwo te stoppen, maar ik wil iets hebben om op terug te vallen als mijn sportcarrière ten einde komt. Het liefst word ik ooit rechercheur. Dat is een baan die goed te combineren is met een gezinsleven, iets wat ik in mijn toekomst zie."

'Ik lig om 22.00 uur in bed'

Dat betekent dat ze nu offers moet brengen in haar leven, om zo lang mogelijk te kunnen genieten van het voetbalbestaan. “Ja, ik moet letten op voeding en mijn sociale leven. Terwijl vrienden elk weekend tot diep in de nacht in de club staan, lig ik om 22.00 uur in bed. Dat is voor mij heel normaal, dus het voelt niet als een offer. Als ik kijk naar wat ik moet laten en wat ik terugkrijg, dan is dat het dubbel en dwars waard.”