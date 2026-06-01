Arne Slot werd afgelopen weekend door Liverpool na twee seizoenen de laan uitgestuurd. Het ontslag maakte zowel in Engeland en Nederland direct veel los, maar de coach zelf liet nog niet uitgebreid van zich horen. Dat is inmiddels wel gebeurd, want Slot heeft met een emotionele brief afscheid genomen van de club.

Slot werd in 2024 door Liverpool binnengehaald na een succesvolle periode bij Feyenoord. In Engeland begon hij fantastisch aan zijn eerste buitenlandse avontuur en Slot pakte in zijn eerste seizoen als eerste Nederlandse coach ooit de titel in de Premier League.

Zijn tweede jaar was echter een stuk minder succesvol. Liverpool kon zich ondanks flink wat transferuitgaven niet mengen in de titelstrijd en ook viel het spel erg tegen. Slot kreeg het daarnaast ook nog aan de stok met sterspeler Mohamed Salah. Liverpool eindigde ondanks al die problemen als vijfde en plaatste zich 'gewoon' voor de Champions League. Het leek de reddingsboei voor de Nederlandse coach, maar niets bleek minder waar.

Emotionele brief aan de fans

Slot hield zich sinds het ontslag redelijk stil, maar heeft maandag in een open brief uitgebreid stilgestaan bij zijn periode bij de Engelse grootmacht. Hij richt zich daarbij tot de fans. De tekst werd gepubliceerd in het lokale medium Liverpool Echo.

"Je loopt onder dat beroemde bord door de Anfield-tunnel en je voelt een mengeling van emoties. Verantwoordelijkheid voor de rijke geschiedenis van deze club. Verwachtingen om de erfenis te eren die Liverpool FC al 134 jaar tot een van de grootste clubs ter wereld heeft gemaakt. En vastberadenheid om te strijden, te winnen en succes te brengen aan het Anfield-publiek dat wereldwijd zo bekend is", begint de coach.

Titel in eerste seizoen

"Dat al die emoties na slechts 12 maanden zouden uitmonden in een Premier League-titel, was buitengewoon bijzonder. Het was niet alleen een trofee, maar ook een beloning voor het harde werk, de opofferingen en de toewijding van zoveel mensen binnen de club."

Slot vond het vooral bijzonder dat de titel daarna gezamenlijk gevierd kon worden met de fans, iets wat in 2020 bij het vorige kampioenschap van de club niet mogelijk was door corona. "Ik besefte me hoe belangrijk het was dat jullie er deel van uitmaakten. Om te zien dat honderdduizenden van jullie samenkwamen in de straten van Liverpool voor de titelviering, versterkte dat gevoel alleen maar."

'Dat we hem verloren, is onbeschrijfelijk'

Uiteraard staat de coach ook stil bij het grootste drama van zijn periode bij Liverpool: de dood van speler Diogo Jota. "Dat we Diogo slechts enkele weken na onze gezamenlijke viering verloren, is onbeschrijfelijk. Bovenal wil ik hem herinneren als een teamgenoot, een vriend en een ongelooflijk mens die het leven van duizenden van jullie heeft geraakt, elke keer dat hij het beroemde clublogo droeg."

"In een van de moeilijkste momenten die deze club heeft meegemaakt, was de liefde, het medeleven en de steun van de Liverpool-familie buitengewoon. Nu ik deze club verlaat, zou het nalatig van me zijn als ik niet zou zeggen dat de manier waarop jullie Diogo hebben geëerd en samen zijn nagedachtenis hebben gevierd, me voor altijd bij zal blijven."

'Trotse' Slot in geschiedenisboeken

Slot zegt dat de band die hij met Liverpool zal delen 'verder gaat dan voetbal' en koestert dat hij vanaf het begin zich welkom heeft gevoeld. Ook weet hij dat zijn naam voor altijd in de clubhistorie zal blijven staan: "De twintigste landstitel is van ons allemaal en zal een belangrijk hoofdstuk in de geschiedenis van de club blijven. Daar mogen we allemaal trots op zijn."

Hoewel het halen van Champions League niet genoeg was om te blijven zitten, haalt Slot het wel nog aan in zijn tekst: "Ik vertrek met het gevoel dat de club precies is waar ze hoort: bij de Europese elite. Het behalen van Champions League-voetbal was een belangrijke verantwoordelijkheid en een die ervoor zorgt dat Liverpool volgend seizoen en daarna op het hoogste niveau kan blijven spelen."

Slot besluit zijn tekst met een hoopvolle boodschap voor Liverpool: "Verandering hoort bij voetbal, maar ik weet dat deze club haar supporters trots zal blijven maken. Toen ik voor het eerst onder dat bord in de tunnel van Anfield stond, wist ik wat deze club eiste. Ik vertrek met de wetenschap dat we daar nooit mee zijn gestopt. Arne."

