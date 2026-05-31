Arne Slot werd zaterdag ontslagen door Liverpool en moet na een teleurstellend seizoen op zoek naar een nieuwe club. In 'De Oranjezomer' werd volop gespeculeerd over de toekomst van de voormalig Feyenoord-trainer. Zo werd Real Madrid geopperd als volgende stap, al was niet iedereen het daarover eens.

Nu Slot zonder club zit, is de geruchtenmolen weer op volle toeren gaan draaien. De grote vraag luidt: wat wordt zijn volgende klus. Is hij bijvoorbeeld de volgende bondscoach van het Nederlands elftal? Nee joh, ben je gek? Die is daar veel te druistig en energiek voor. Hij is nog jong. Hij moet wat ouder zijn", zo oppert Chris Woerts in De Oranjezomer.

Bij AC Milan is onlangs trainer Massimiliano Allegri ontslagen. De Nederlander wordt dan ook al in verband gebracht met een overstap naar Milaan. Dat is echter geen goed idee volgens Woerts. "Hij moet niet naar AC Milan gaan, dat is een club in verval. Daar hebben ze ook de hele staf ontslagen dit jaar."

Real Madrid?

Waar Slot volgens Woerts dan weel heen moet? "Hij moet wachten op volgende week, 7 juni. Dan zijn de verkiezingen voor de nieuwe voorzitter bij Real Madrid. Enrique Riquelme is de uitdager van Florentino Perez. En als die het wint, dan denk ik dat José Mourinho niet komt. En dan zou Slot denk ik fantastisch passen bij Real Madrid."

Maar dan grijpt Youri Mulder in. "Maar Chris, Slot heeft dit seizoen niet bewezen niet echt goed met 'moeilijke' sterren om te kunnen gaan. Bij Real Madrid is dat natuurlijk een en al zo". Daarmee doelt Mulder op de situatie rond Liverpool-aanvaller Mohamed Salah, die zich het afgelopen seizoen afzette tegen de leiding van Slot.

Mulder vervolgde op een ietwat harde toon: "Real Madrid heeft juist een moeilijke kleedkamer. Je hebt daar nou juist iemand nodig niet á la Slot, die de boel niet onder controle heeft. Je hebt daar Mourinho nodig."

Maar daar was Woerts het op zijn beurt dan weer niet mee eens. "Mourinho gaat slijmen met de topspelers en trappen naar de kleine spelers. Dat gaat ook niks worden."

Lekker zakcentje

Mulder en Woerts werden het niet eens over de volgende bestemming van de voormalig Feyenoord-trainer. Op één punt konden ze elkaar echter wel vinden: "Slot krijgt ten eerste al 10 miljoen euro mee. Dus dat is wel lekker", besloot Mulder.

