ADO Den Haag is kampioen van de Keuken Kampioen Divisie en de feestvreugde in Den Haag is enorm. De spelers en technische staf kwamen vrijdagavond samen in een hotel om gezamenlijk naar de wedstrijd van Cambuur te kijken. Buiten verzamelden supporters zich al vroeg om het mogelijke titelfeest mee te maken.

Cambuur speelde vrijdagavond gelijk bij FC Den Bosch (1-1) en daarmee was het feest in Den Haag een feit. ADO had genoeg aan puntenverlies van de concurrent om zonder zelf in actie te komen de titel binnen te slepen. De Leeuwarders misten vroeg in de wedstrijd een penalty via captain Mark Diemers, kwamen na een uur op achterstand en kwamen via een tweede strafschop van Diemers nog wel terug tot 1-1, maar dat was niet genoeg om het titelfeest van ADO te voorkomen.

ADO-spelers vieren feest

Aanvoerder Jari Vlak kon zijn geluk niet op, al reageerde hij opvallend nuchter. "Het is echt wel heel apart zo", vertelde hij voor de camera van ESPN. "Maar het is wel heel mooi. Het is gek dat je zelf niet speelt. Dan komt het misschien iets later binnen. Maar we zijn wel heel blij natuurlijk, geweldig."

De avond verliep niet zonder spanning. "We zijn samen gaan kijken met iedereen van de club. Na twee minuten krijgt Cambuur dan een penalty, dachten we: we kunnen weer naar huis met zijn allen. Maar het is toch gebeurd. We hebben rustig zitten kijken, maar naar het einde toe bouwt het wel een beetje op. En dat is dit de ontlading", aldus Vlak, terwijl zijn ploeggenoten op de achtergrond 'We Are the Champions' van Queen inzetten.

Nuchter zou de aanvoerder niet blijven. In zijn hand bevond zich al het eerste flesje bier van de avond. "Nu mag dat wel een beetje. We hebben niet echt iets gepland want we gingen ervan uit dat dit niet zou gebeuren. Maar ik ga alles op me af laten komen. Ik denk dat ons wel een paar dagen feest staat te wachten."

De wedstrijd tegen FC Dordrecht van zondag is daarmee een zorg voor later. "Dat is zondag pas. We gaan vanavond wel feestvieren, ja." De kampioensschaal zal Vlak overigens nog niet ontvangen. De gemeente Dordrecht heeft om veiligheidsredenen verboden dat de uitreiking plaatsvindt na de wedstrijd van zondag. De officiële uitreiking is verplaatst naar vrijdag 17 april, na de thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk in eigen stadion.