ADO Den Haag mag zich officieel kampioen noemen van de Keuken Kampioen Divisie. De club uit de Hofstad hoefde er vrijdagavond niet eens zelf voor in actie te komen. Concurrent SC Cambuur kwam op de valreep niet verder dan een gelijkspel (1-1) bij FC Den Bosch en daarmee is het titelfeest een feit.

De wedstrijd in Den Bosch begon al direct slecht voor de Leeuwarders. Cambuur-captain Mark Diemers miste na zeven minuten een strafschop, nadat keeper Pepijn van de Merbel de bal uit de hoek tikte. De ploeg van trainer Henk de Jong had zo de beste kans om op voorsprong te komen, maar het bleef bij rust 0-0.

Halverwege de tweede helft viel alsnog de genadeklap via Jack de Vries, die de bal hard en laag binnenschoot. In de slotfase kreeg Cambuur nog een tweede strafschop, opnieuw voor Diemers. Deze keer schoot de aanvoerder wel raak en bracht zo de spanning terug in de wedstrijd. Maar meer dan de aansluitingstreffer zat er niet in voor de Friezen, die het titelfeest van ADO niet konden stoppen.

Titel is binnen voor ADO Den Haag

Voor ADO betekent de titel het einde van het lange wachten van liefst 23 jaar. De laatste keer dat de Hagenaars kampioen werden in de eerste divisie was in 2003, onder leiding van trainer Rinus Israël. Sindsdien promoveerde de club meerdere keren, maar de titel bleef uit. Dit seizoen was ADO oppermachtig. Met 83 punten uit 35 wedstrijden en een doelsaldo van maar liefst +48 liet de ploeg van trainer Robin Peters de concurrentie ver achter zich.

Het kampioenschap is des te zoeter omdat ADO ook de promotie naar de Eredivisie al op zak had. Zowel ADO als Cambuur waren dit seizoen een klasse apart in de Keuken Kampioen Divisie en waren beide al zeker van promotie. Nu voegt de club daar ook de titel aan toe, wat de terugkeer na vijf jaar afwezigheid op het hoogste niveau extra glans geeft.

Titelfeest ADO uitgesteld

De kampioensschaal wordt echter niet meteen uitgereikt. De gemeente Dordrecht heeft om veiligheidsredenen verboden dat de schaal wordt uitgereikt na de wedstrijd van zondag tegen FC Dordrecht. Aanvoerder Jari Vlak en zijn ploeggenoten moeten dus nog even geduld hebben.

Dat geduld wordt beloond voor eigen publiek. De officiële uitreiking vindt plaats op vrijdag 17 april, na de thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk. De huldiging van de selectie staat gepland voor woensdag 29 april in Den Haag, waar de supporters het kampioenschap uitgebreid kunnen vieren met hun helden.