ADO Den Haag staat op het punt geschiedenis te schrijven. De Haagse club heeft de promotie naar de Eredivisie al binnen, maar de kers op de taart kan dit weekend een feit worden: de titel in de Keuken Kampioen Divisie voor het eerst sinds 2003. Toch krijgt het titelfeest een bijzondere wending.

Als ADO Den Haag dit weekend de titel in de eerste divisie behaalt, wordt de bijbehorende kampioensschaal nog niet uitgereikt. De gemeente Dordrecht heeft de KNVB laten weten daar uit veiligheidsoverwegingen niet aan mee te werken.

Bij de wedstrijd tussen FC Dordrecht en ADO Den Haag is het de afgelopen jaren een paar keer misgegaan. Fans van beide ploegen kregen het meermaals met elkaar aan de stok. Vorig jaar nog werden vijftien FC Dordrecht-aanhangers veroordeeld tot taakstraffen, na het gezamenlijk toetakelen van een ADO-supporter bij een thuisduel in 2024. Zondag is er extra politie op de been.

Titel kan ADO Den Haag niet meer ontgaan

Als concurrent Cambuur vrijdag punten verspeelt bij FC Den Bosch, is ADO kampioen. Mocht Cambuur winnen, kan ADO Den Haag zondag op eigen kracht bij FC Dordrecht de eerste plaats veiligstellen. ADO staat met nog drie duels te gaan negen punten voor op SC Cambuur en is officieus al kampioen.

"Vanzelfsprekend vindt het competitiebestuur het teleurstellend dat dit besluit genomen moet worden, maar uiteraard respecteert het de beslissing. Mocht ADO Den Haag kampioen worden, wordt de schaal vrijdag 17 april, na de thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk, uitgereikt", aldus de KNVB.

ADO zelf kiest ervoor positief te blijven. Hoewel de club de schaal liever direct had ontvangen, biedt de latere uitreiking de mogelijkheid het moment samen met meer publiek in eigen stadion te vieren. De huldiging van de selectie staat gepland voor woensdag 29 april in Den Haag.

Promotie & degradatie

Volgend seizoen keert ADO na vijf jaar afwezigheid terug in de Eredivisie. Cambuur is eveneens al zeker van promotie, waardoor de KKD twee clubs naar het hoogste niveau stuurt. Via de play-offs kan daar nog een derde club bij komen.

Die strijd onderin belooft volgend seizoen sowieso spannend te worden. Heracles Almelo heeft momenteel een waar wonder nodig om degradatie te ontlopen, terwijl meerdere clubs nog met angst en beven naar de ranglijst kijken. ADO mag zich dus opmaken voor een pittig eerste seizoen terug op het hoogste niveau.