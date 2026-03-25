Henk de Jong is volgend seizoen geen hoofdtrainer van Cambuur meer als de ploeg in de Eredivisie uitkomt. Dat maakt de coach zelf bekend. De Jong gaat door als assistent-trainer, omdat hij meer bij zijn gezin wil zijn.

De Jong was dinsdagavond dé grote man bij Cambuur na de wedstrijd tegen FC Emmen. De Friezen wonnen met 2-4 en zijn daardoor zeker van promotie naar de Eredivisie. Cambuur moet enkel nog met ADO Den Haag uitvechten wie als nummer één en wie als nummer twee van de Keuken Kampioen Divisie mag promoveren. De Jong wordt gezien als een van de hoofdverantwoordelijken voor dit succes. De trainer is al zeven jaar verbonden aan de hoofdmacht en wordt door de fans op handen gedragen. Zo werd hij nog luidkeels toegezongen tijdens de festiviteiten na de promotie.

Des te groter was de verrassing toen De Jong de dag na het promotiefeest van Cambuur aankondigde dat hij niet doorgaat als hoofdtrainer. De Fries heeft zijn contract bij de promovendus wel verlengd, maar gaat het nieuwe seizoen in als assistent-trainer. Cambuur zal dus op zoek moeten naar een nieuwe coach voor het aankomende Eredivisie-seizoen.

'Ik moet gewoon wat vaker thuis zijn'

Tegenover Omrop Fryslan geeft De Jong zijn beweegredenen voor het verrassende besluit. "Dat is vanwege privébasis. De situatie thuis. Ik moet gewoon wat vaker thuis blijven, want ik heb ook kleinkinderen. De Eredivisie is in hoe ik voetbal beleef 7 dagen per week en 24 uur per dag. Ik denk dat dat niet goed voor me is. Ik wil gewoon vaker thuis zijn", vertelt de eerlijke vader van vier kinderen.

De Jong geeft ook een voorbeeld van hoe tijdrovend het soms is om trainer van een betaald voetbalclub te zijn. "In al die jaren dat ik trainer ben, ben ik maar één keer met mijn hele gezin op vakantie geweest. Daarna nooit meer. Dat is hoe ik het trainersvak beleef. Ik voel nu dat ik op dit punt bij Cambuur moet zeggen: ik stop als hoofdtrainer in het betaalde voetbal." De Jong blijft tot het eind van het huidige seizoen nog wel trainer bij Cambuur.