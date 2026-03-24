Henk de Jong kon zijn geluk dinsdagavond nauwelijks op na de promotie van SC Cambuur. De trainer zag zijn ploeg met een overtuigende overwinning (2-4) op FC Emmen terugkeren naar de Eredivisie en sprak na afloop met een grote glimlach over een lange nacht die voor hem in het verschiet ligt. "Vanavond word ik wel een beetje dronken… nou ja, echt dronken", grapte de zichtbaar trotse coach.

Cambuur stelde de promotie veilig met een overtuigende overwinning op FC Emmen, waarna op het veld direct een groot feest losbarstte. De spelers vierden het uitbundig met de meegereisde supporters en ook trainer Henk de Jong stond zichtbaar te genieten van het moment. "Blijdschap natuurlijk. Supertrots op wat we gedaan hebben. Mooi, moet je kijken", zei hij terwijl hij naar zijn feestvierende ploeg wees. "Vanaf de eerste seconde hebben we het met z’n allen gedaan."

Promotiekoning

De trainer werd tijdens het interview meermaals onderbroken doordat zijn naam luid werd gezongen door het uitvak. Het tekent de status die De Jong inmiddels heeft opgebouwd in Leeuwarden. "Ja, dit is wel apart hè", glimlachte hij. "Ik ben gek op Cambuur en dat zal de rest van mijn leven zo blijven. Dat gaat niet meer veranderen."

Voor De Jong is het al de vierde keer dat hij een club naar de Eredivisie loodst. Drie keer deed hij dat met Cambuur en in 2018 ook met De Graafschap. Daarmee geldt hij als de succesvolste promotietrainer van deze eeuw. Zelf nuanceerde hij dat succes met een knipoog. "Eigenlijk is het vijf keer, want de titel is ons ooit afgepakt. Maar deze voelt misschien wel het speciaalst, met zo’n jonge groep die zich enorm heeft ontwikkeld."

Volgens de coach is de hechte band binnen de selectie een van de belangrijkste redenen voor het succes. "We hebben heel veel jonge jongens die met elkaar groeien. Soms laten we het nog even liggen, daar is ADO misschien net wat verder in. Maar ik gun het ADO ook. Dat is ook een mooie club. Gelukkig zijn we allebei gepromoveerd."

De strijd is daarmee echter nog niet helemaal gestreden. Cambuur en ADO Den Haag maken in de slotfase van het seizoen nog allebei kans op de titel in de Keuken Kampioen Divisie. De Hagenaars hebben momenteel een voorsprong van vier punten, terwijl er nog vijf wedstrijden te spelen zijn. Hoewel promotie binnen is, ligt er dus nog een mooie extra beloning in het verschiet voor de ploeg van De Jong.

'Vanavond word ik wel een beetje dronken'

Na maanden van spanning en een chaotische week waarin het promotiefeest na de thuisnederlaag tegen Jong AZ nog moest worden uitgesteld, viel alles dinsdagavond alsnog op zijn plaats voor De Jong. "Dit is misschien wel de speciaalste", zei hij. "We hebben een jonge groep die zich enorm heeft ontwikkeld. Dit is nog maar het begin."

Hoewel de focus straks weer snel op het sportieve zal liggen, wil De Jong eerst volop genieten van het succes. De 61-jarige trainer liet na afloop al weten dat het een lange nacht zou worden met een groot feest in Leeuwarden. "Vanavond word ik wel een beetje dronken… nou ja, echt dronken", herhaalde hij met een brede lach.

"Ik ben gek van Cambuur en dat zal de rest van mijn leven zo blijven" pic.twitter.com/8o3nV1JBHQ — ESPN NL (@ESPNnl) March 24, 2026

Eredivisie

Na de promotie kijkt hij ook al vooruit naar het nieuwe seizoen in de Eredivisie. Opvallend genoeg heeft hij vooral zin in één specifiek duel. "De wedstrijden tegen Heerenveen vind ik het mooist. Die heb ik de vorige keren gemist doordat ik ziek was. Daar kijk ik echt naar uit. Mooier dan tegen Ajax of Feyenoord spelen." De Jong kampte de afgelopen jaren met gezondheidsproblemen, waardoor hij tijdelijk zijn werk moest neerleggen. Dat hij nu weer promoveert met Cambuur maakt het voor hem extra bijzonder.