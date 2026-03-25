Sherida Spitse heeft dinsdagavond met veel plezier naar de promotiewedstrijd van SC Cambuur gekeken. Het icoon van het Nederlandse vrouwenvoetbal is vooral onder de indruk van de Friese trainer Henk de Jong.

De Jong is al sinds 2019 trainer bij SC Cambuur en dinsdagavond kreeg hij de kroon op zijn werk. Door de 4-2 zege op FC Emmen is de Friese club zeker van promotie naar de Eredivisie. Het enige wat Cambuur nu nog moet doen is samen met ADO Den Haag uit gaan vechten wie er kampioen wordt in de Keuken Kampioen Divisie. Ongeacht of de Friezen tweede of eerste worden, volgend jaar mag de ploeg van De Jong zich melden in de Eredivisie.

Sherida Spitse

Spitse komt zelf uit Sneek en begon haar carrière bij SC Heerenveen. Zodoende heeft ze een goede band met de Friezen en kent ze ook trainer De Jong. Spitse keek dan ook met veel genoegen naar het feit dat Cambuur volgend jaar in de Eredivisie gaat spelen. De voetbalster had via Instagram ook nog lovende woorden over voor De Jong.

"Zo bescheiden en zo puur. Een trainer met een groot hart en altijd zichzelf. Niet alleen sterk in het veld, maar vooral als mens een voorbeeld. Respect", zet Spitse op haar Instagram vergezeld door een foto van een interview met De Jong na de promotiewedstrijd.

Veel in het nieuws

Recentelijk was Spitse zelf veel in het nieuws vanwege het boek dat ze over haar carrière heeft uitgebracht genaamd Open Kaart. Daarin maakte ze bekend dat ze jarenlang kampte met een gokverslaving. Spitse vertelt onder andere dat ze afleiding zocht en dat vond in het gokken, maar uiteindelijk haar Rolex moest verkopen om haar schulden af te kunnen lossen.

Onlangs kwam Spitse met een stuk negatievere woorden over een andere coach, haar oud-trainer bij Oranje Andries Jonker. De 247-voudig recordinternational van de Oranje Leeuwinnen onthulde dat de trainer haar 'de schuld gaf' van dat zijn contract als bondscoach niet werd verlengd. Spitse gaf zelf in haar boek aan dat zij hier absoluut niet de hoofdschuldige van was.