De Oranje Leeuwinnen verloren vrijdag van Ierland met 3-2 en maken het zichzelf daarmee lastig met het oog op WK-kwalificatie. Bondscoach Arjan Veurink beseft dat de missie om groepswinnaar te worden flink op de tocht staat.

De nederlaag in de WK-kwalificatie tegen Ierland (3-2) komt hard aan bij de voetbalsters van Oranje. "We stonden er ontzettend goed voor. We gingen voor de eerste plek, nu gaan we eerder richting de derde plek. En dit komt ook extra hard aan na het resultaat van de vorige periode", zei bondscoach Arjan Veurink bij de NOS.

Oranje pakte in april 4 punten tegen topland Frankrijk en kreeg daardoor directe plaatsing voor het WK van volgend jaar in Brazilië in eigen hand. Door de nederlaag in Ierland is Oranje dinsdag afhankelijk van het resultaat bij Frankrijk - Ierland voor een direct WK-ticket. Anders volgt nog een kans in de play-offs.

Zuur

De ploeg van bondscoach Arjan Veurink speelde in het regenachtige en winderige Cork een matige wedstrijd, maar had op basis van de kansenverhouding wel moeten winnen. Drie Ierse mogelijkheden leverden wel allemaal een treffer op.

Oranje moet zelf dinsdag in het laatste groepsduel winnen van Polen in Almelo. Veurink moet het dan stellen zonder middenveldster Jackie Groenen, die geschorst is na haar gele kaart. "Dat is zuur. Marisa Olislagers viel ook geblesseerd uit, dus we moeten even kijken wie wel beschikbaar zijn."

Aanvoerster Dominique Janssen

Aanvoerster Dominique Janssen weet niet hoe het kan dat Oranje in het verloren WK-kwalificatieduel met Ierland (3-2) zo slecht voor de dag kwam. "Ik heb hier niet veel woorden voor, het was niet goed. Het was met momenten te slordig, maar het is moeilijk om er de vinger op te leggen. Ik weet dat we veel beter kunnen spelen dan wat we vandaag laten zien. Ik ben superteleurgesteld", reageerde de verdedigster bij de NOS.

De spanning van een naderend ticket voor het WK was het volgens Janssen niet. "We hadden alleen gezonde spanning. Dat was niet de reden waarom we niet hebben gewonnen. We moeten allemaal naar ons eigen spel kijken en kijken wat we beter kunnen doen." Janssen maakte zelf halverwege de tweede helft vanaf de strafschopstip de 1-1. "Dat is dan een moment om door te pakken, maar in plaats daarvan kregen we hem binnen twee minuten meteen weer om de oren. Dat mag niet gebeuren."

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