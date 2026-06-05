De Oranje Leeuwinnen zijn in de belangrijke wedstrijd tegen Ierland in de WK-kwalificatie tegen een flinke domper opgelopen. De ploeg van Arjan Veurink móést winnen, maar verloor na een zéér matige wedstrijd. Daarmee hebben ze rechtstreekse plaatsing voor het eindtoernooi in Brazilië niet meer in eigen hand.

Na de zege van Frankrijk op Polen (2-0) wist Oranje dat alleen een zege in Ierland voldoende was om met een voorsprong van één punt aan de laatste speelronde van de WK-kwalificatie te beginnen. De ploeg van Veurink begon echter zéér slordig. Al was de eerste grote kans wel voor Oranje. Esmee Brugts, die onlangs de Champions League won met FC Barcelona, trok naar binnen en schoot de bal rakelings naast het Ierse doel.

Flinke domper voor Oranje

Waar Nederland naliet te scoren, sloeg Ierland bij de eerste mogelijkheid wél direct toe. Kyra Carusa werd vrijgespeeld nadat de Nederlandse defensie niet goed stond opgesteld en schoof eenvoudig de 1-0 binnen. Keepster Lize Kop, die Daphne van Domselaar verving, zag het zachte schot onder haar handen doorglippen.

Oranje moest vervolgens op zoek naar een snelle gelijkmaker. Lynn Wilms waagde van ruim twintig meter haar kans met een kiezelhard afstandsschot, maar zag de bal uiteenspatten op de lat. Kort daarna was Nederland opnieuw dicht bij een treffer toen Romée Leuchter net naast kopte. Door het lage tempo en het slordige spel bij Oranje kwam de voorsprong van de Ieren in de rest van de eerste helft niet meer in gevaar.

Nederland jaagt op gelijkmaker

Na een zwak uur besloot de bondscoach in de grijpen en flink wat ervaring in de ploeg te brengen met Daniëlle van de Donk (173 interlands) en Jackie Groenen (133 interlands). De twee routiniers moesten het elftal over het dode punt heen helpen. Binnen no-time kreeg Lineth Beerensteyn dé kans om haar ploeg op gelijke hoogte te schieten, maar de pijlsnelle aanvaller schoot de bal van dichtbij tegen de Ierse doelman.

Oranje bleef de druk opvoeren en enkele minuten later kreeg ook Groenen een grote kans. Haar afstandsschot werd maar net onder de lat vandaan getikt, waardoor Oranje op jacht bleef naar de gelijkmaker. In de 67e minuut was het dan wél raak. Groenen dook op in het strafschopgebied, maar nog voordat ze kon schieten werd ze keihard geraakt: penalty. Daar wist aanvoerder Dominique Janssen wél raad mee: 1-1.

Flinke tik voor Nederland

Nog geen minuut later kreeg Oranje een flinke dreun te verwerken, want Ierland kwam opnieuw op voorsprong. Abbie Larkin dook op voor de neus van Oranje-goalie Kop en werkte de bal fraai binnen: 2-1. Een harde klap voor de Leeuwinnen, die in slechts twintig minuten nog twee keer moesten scoren om plaatsing voor het WK in eigen hand te houden. Ditmaal maakte Oranje echter al héél snel gelijk.

Invaller Victoria Pelova, die deze week het treurige nieuws deelde dat haar moeder is overleden, maakte in de 80e minuut de gelijkmaker. De rechtsbuiten kwam naar binnen en schoot de bal met een bekeken balletje in het Ierse doel: 2-2. De thuisploeg voelde echter dat er iets te halen was en dat bleek ook wel in de 91e minuut. Amber Barret zorgde in de blessuretijd namelijk voor de winnende goal: 3-2.

Allesbeslissend duel voor Oranje

Door de pijnlijke nederlaag tegen Ierland heeft Nederland plaatsing niet langer volledig in eigen hand. De Oranje Leeuwinnen begonnen nog als koploper van de poule, maar zijn ineens terug te vinden op de derde plek met twee punten minder dan koploper Frankrijk én één punt minder dan Ierland.

De ploeg van Veurink is nu afhankelijk van het resultaat van Frankrijk-Ierland, dinsdagavond om 21.00 uur. De Leeuwinnen móét zelf winnen van Polen en hopen op een gelijkspel in Frankrijk. Alleen dan plaatst Nederland zich rechtstreeks voor het WK 2027 in Brazilië. Bij een zege van Ierland óf Frankrijk, moet Oranje zich via de play-offs zien te plaatsen voor het eindtoernooi.

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