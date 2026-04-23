Frenkie de Jong beleefde woensdagavond één van de mooiste momenten uit zijn voetballoopbaan, toen hij de Nederlander met de meeste wedstrijden werd voor 'zijn' FC Barcelona. Daags na de recordbrekende wedstrijd komt De Jong met een openhartig dankwoord aan de club waar hij 'zijn kinderdroom' zag uitkomen.

In het duel van FC Barcelona met Celta de Vigo, dat nipt met 1-0 gewonnen werd door een penalty van Lamine Yamal, kwam Frenkie de Jong na rust binnen de lijnen voor alweer zijn 293ste optreden bij Blaugrana. Die bijzondere mijlpaal leefde hem een uniek record op als Nederlander met de meeste wedstrijden voor de Catalanen. Voor de behendige middenvelder zelf was dat een grote droom die uitkomt, zo meldt hij in een openhartige post.

'Kinderdroom'

Op zijn eigen persoonlijke Instagram-kanaal deelt de 28-jarige post een aantal mooie foto's van zijn recordbrekende avond. Zowel de fans, zijn teamgenoten, als partner Mikky eren hem voor zijn grote aandeel in de club. Bovendien kreeg hij een speciaal shirt met rugnummer 293, wat hem behoorlijk heeft geraakt.

"Als kind droomde ik ervan om ooit voor FC Barcelona te spelen", begint de voormalig speler van Ajax en Willem II in de tekst bij zijn bericht. "Dat ik nu de Nederlandse speler ben met de meeste optredens voor deze club maakt me trots."

'Op naar meer'

Ook kan De Jong het als international van het Nederlands elftal niet laten om de decennialange band tussen de Catalanen en zijn land aan te halen. "Barça en Nederland hadden altijd een bijzondere band, met geweldige Nederlandse spelers die dit pad voor mij bewandelden."

"Ik ben hier al een paar jaar en nog steeds voelt het alleen maar als het begin", vervolgt De Jong. "Op naar meer wedstrijden in dit shirt, meer dromen die uitkomen, onvergetelijke momenten en trofeeën met deze bijzondere club, onze club. Lang leve Barça, voor altijd."

De status van De Jong in stadion Camp Nou is door zijn jarenlange ervaring inmiddels uitgegroeid tot die van vedette in de kleedkamer. Voor veel jonge spelers is hij een soort voorbeeld, getuige de vele reacties van zijn jongere teamgenoten. Bovendien mag hij ook steeds vaker fungeren als aanvoerder van FC Barcelona, waardoor zijn status als ervaren speler nog meer wordt onderstreept.