Frenkie de Jong (28) geniet van het heerlijke bestaan in Barcelona met zijn gezin. Met zijn vrouw Mikky Kiemeney heeft hij inmiddels twee zoontjes die geboren zijn in de Spaanse stad. De jongste (Mason) is nu net een paar maanden en dat kan een voetballer nog weleens de nodige uitdagingen geven, maar daar heeft Frenkie geen last van. "Ik moet dan wel echt mijn vrouw Mikky bedanken."

Frenkie de Jong vertrok in 2019 naar de Spaanse stad en geniet daar nog altijd volop van het leven. Hij speelde woensdagavond zijn 293e wedstrijd voor Barça en dat is een record. Hij is de Nederlander met de meeste wedstrijden voor FC Barcelona en daarvoor hield hij een uitgebreid interview met Ziggo Sport waarin hij ook zijn gezinsleven bespreekt. "Ik relativeer nu alles beter", bekent hij in gesprek met Wytse van der Goot.

Gezinsleven Frenkie de Jong

Zijn zonen Miles (2 jaar) en Mason (6 maanden) zijn allebei geboren in Barcelona en weten wat dat betreft niet beter. Het gezinsleven van Frenkie en Mikky is een genot om te ervaren, vindt hij. "De oudste slaapt lekker door en de jongste slaapt ook wel redelijk, maar dan moet ik vooral mijn vrouw Mikky bedanken", lacht hij. "Zij neemt vaak het werk op zich in de nacht."

Frenkie moet fit zijn en merkt aan zichzelf dat het wat met je doet als je weinig slaap pakt, en daar helpt zij dus graag in mee. "Als ik vrij ben doe ik het ook. Ik zit ook wel eens midden in de nacht met die jongens, maar over het algemeen doet zij het. Overdag wil ik zo veel mogelijk met ze zijn, want ik vind het echt het mooiste wat er is", vertelt hij enthousiast.

Relativeren

De komst van zijn kinderen heeft, ook al vindt hij het een cliché, Frenkie leren relativeren. "Toen ik jong was en geen kinderen had, kon ik twee dagen ziek zijn als ik verloor. Nu, als ik thuis kom na een verloren duel, dan baal ik nog steeds wel, maar ben ik wel echt blij met ze en kan ik gewoon weer lachen."

Toevalligerwijs zijn beide kinderen op de 21e van de maand geboren, het rugnummer van Frenkie de Jong bij Oranje en Barça. "Haha, ja dat is echt bizar. Ook omdat ze beide keren eerder uitgerekend waren. Super toevallig, het is leuk maar ook niet meer dan dat. Ze komen ondertussen wel kijken. De oudste zeker, maar de jongste is één keer geweest. Hij is nog wel heel erg jong om in zo'n stadion te zitten."