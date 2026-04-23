Frenkie de Jong is sinds woensdagavond de Nederlander met de meeste wedstrijden in het shirt van FC Barcelona en daarvoor wordt groots uitgepakt. Ziggo Sport deelde prachtige woorden van bondscoach Ronald Koeman, die ook een grote historie bij de club heeft. In een openhartig interview geniet Frenkie de Jong zichtbaar van die woorden. "We hebben met de familie een goede band."

Frenkie de Jong vertelt dat Ronald Koeman een grote impact op zijn carrière heeft als trainer. "In zijn eerste periode bij het Nederlands elftal, later natuurlijk bij FC Barcelona en nu weer bij Oranje." Het is daarom ook geen verrassing dat de huidige bondscoach, die zelf ook honderden wedstrijden voor Barça speelde, een mooi woordje sprak voor het record van Frenkie.

Woorden van de bondscoach

"Frenkie, gefeliciteerd met de meeste wedstrijden bij Barcelona als Nederlander. Dat is een groot compliment waard. Je kan er nog veel meer spelen voor deze mooie club. ik heb ooit de fout gemaakt om weg te gaan hoewel ik nog wel kon blijven. Doe dat niet", adviseert hij zijn pupil. " Helaas voor mij als trainer heb ik maar anderhalf jaar met je gewerkt maar Barça. Wij weten hoe mooi en prachtig deze club en stad is. Hou het vol en je gaat nog veel wedstrijden spelen."

De Jong moet lachen na het zien van deze beelden en geniet zichtbaar. "Heel mooie woorden van de trainer die een grote rol in mijn carrière speelt. Ik heb veel respect en waardering voor hem als coach en mens. Ik heb een goede band met hem, misschien wel beter dan als trainer-speler. Ik ken zijn vrouw en kinderen, onze families zijn goed samen. Hij is heel goed autoritair, maar kan je ook het gevoel geven dat hij het volste vertrouwen in je heeft. Die lijn is heel moeilijk en dat doet hij goed."

WK voetbal

Later spreekt De Jong ook over het WK, waar hij zo erg naar uitkijkt. " Ik heb er heel veel zin in, een eindtoernooi met je land is het mooiste wat er is. Zeker het WK. Ik heb het laatste EK gemist dan heb je nog meer zin in dit WK omdat je weet hoe het is om er niet te zijn. We hebben een goede groep met potentie, we hebben er nog niet alles uitgehaald. We zijn groeiende en hopelijk kan er wat moois ontstaan", vertelt hij.