Zelden werd een Nederlandse voetballer zo expliciet afgeschreven als Joey Veerman door Oranje-bondscoach Ronald Koeman. De middenvelder van PSV speelde daar zaterdag met een advertentie scherp op in. Een paar uur later was er alweer een nieuwe post op zijn socials.

Veerman post niet heel vaak iets op Instagram. Meestal zitten er een paar weken tussen zijn bijdrages. Bijna altijd deelt hij beelden van Veerman als voetballer, af en toe onderbroken door een familiekiekje. Zaterdag werden fans van de Volendammer dus ineens getrakteerd op twee posts op dezelfde dag.

True character

Eerst was er een foto voor een reclame van een bekend jeansmerk. Voor G-Star staat hij bij het water met een oranje bal tussen zijn benen, waar 'Holland' op staat. De slogan, die midden over zijn lijf loopt, is zo mogelijk een nog duidelijkere sneer: 'Denim with true character'. Dat betekent vrij vertaald: spijkerstof met écht karakter. Opvallend, aangezien bondscoach Koeman eerder uitspraken deed over het karakter van Veerman.

De bondscoach hintte erop dat hij Veerman niet mee kan nemen als hij niet in de basis staat, omdat hij dan niet het gewenste gedrag zou vertonen.

'Poaaah'

De reclamefoto en sneer richting Koeman werden uiteraard breed opgepakt door diverse media. Missie geslaagd. Maar Veerman was nog niet klaar voor de dag. Een paar uur later kwam hij met een tweede post, ditmaal vanuit zijn vakantie-adres. Bij de gezellige plaatjes schrijft hij: "Wat een heerlijke vakantie weer he! Poaaahh."

De PSV-speler en zijn partner Chantalle Schilder genieten met hun gezin van een waterpark. Hun zoontjes Frenkie en Jame krijgen ook een lekker bordje patat. Micky van de Ven, die wel is opgeroepen door Koeman voor het WK voetbal, spot dat Veerman een horloge draagt nabij het water. Hij schrijft: "Zwemmen met Patek, ja?"

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